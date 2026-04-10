Быстрый кулич за час: рецепт для тех, кто еще хочет все сделать сам
- Рецепт быстрой соленой пасхи с ветчиной и сыром для пасхальных приготовлений.
- Идея от TikTok yummy.lera для тех, кто хочет готовить самостоятельно, но не имеет много времени.
Современный темп жизни не всегда позволяет спланировать празднование заранее. Но если вы еще хотите сделать кулич собственноручно, то этот рецепт вас спасет.
Соленый кулич с ветчиной и сыром – это прекрасная возможность "запрыгнуть в последний вагон" с пасхальными приготовлениями и совместить любимые вкусы. Как сделать это просто и без хлопот – рассказывает TikTok yummy.lera.
Как быстро приготовить пасху?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
опара:
– 100 миллилитров теплого молока;
– 8 граммов сухих дрожжей 8 граммов сухих дрожжей;
– 1 столовая ложка сахара;
– 7 – 8 столовых ложек муки;
творожное тесто:
– 2 яйца;
– 2 желтка;
– 50 граммов сахара;
– 1 чайная ложка сахара;
– 300 граммов творога кисломолочного сыра;
– 100 граммов сливочного масла;
– готовая опара;
– 600 граммов муки;
– 150 граммов твердого сыра;
– 150 граммов ветчины;
начинка:
– 350 граммов крем-сыра;
– 50 миллилитров сливок;
– 100 граммов твердого сыра;
– зелень;
глазурь:
– 25 граммов сливочного масла;
– 75 миллилитров сливок;
– 150 граммов сыра;
– куркума.
Пасха, которая спасет в последний момент: видео
Приготовление:
- Сначала активируйте дрожжи, смешав составляющие для опары и оставив их в тепле на 15 минут.
- Для творожного теста соедините яйца, желтки, сахар, соль, мягкий сыр и сливочное масло миксером на низких оборотах, после чего влейте опару и постепенно вмешайте муку до получения эластичной, слегка липкой массы.
- После полуторачасового отдыха в тепле обомните тесто, разделите на три части и вмешайте внутрь кубики ветчины и твердого сыра.
- Сформированные порции выложите в формы, дайте им подняться в течение 30 минут, смажьте яично-молочной смесью и выпекайте при 170 градусов около получаса.
- Для начинки взбейте сливки с крем-сыром до густоты, добавьте тертый сыр и зелень, а затем наполните этой смесью полости внутри куличей, предварительно срезав верхушки и вынув часть мякиша.
- Финальным штрихом станет золотистая глазурь из растопленного масла, сливок, сыра и щепотки куркумы, которой следует полить готовую выпечку, украсив ее кусочками жареного бекона и свежим луком.
Традиционные продукты для пасхальной корзины
Для наполнения пасхальной корзины рекомендуется выбирать продукты, которые хорошо хранятся при комнатной температуре и составляют полноценный холодный обед. Основным элементом является кулич и сваренные вкрутую яйца, рассказывает "Терен".
Из мясных изделий лучше всего подходят запеченная буженина, подкопченная домашняя колбаса и кусок сала. Дополнительно стоит положить корень свежего хрена и небольшую солонку, которые традиционно используются как приправы к мясу и яйцам. Также часто добавляют порционное сливочное масло и грудку твердого или домашнего сыра.
