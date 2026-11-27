Для приготовления медового печенья не нужны миксер, специальные формочки или дорогие продукты. Тесто можно приготовить даже при отсутствии электричества, а как только появится свет – разогреть духовку и испечь целый противень печенья всего за 10 минут.

Как приготовить простое медовое печенье? Время: 15 минут

15 минут Порций: 15 – 20 штук Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка меда с горкой;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 200 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя. Как испечь печенье: смотрите видео Приготовление: В глубокой миске смешайте яйцо и сахар. Перемешивайте венчиком в течение 1 – 2 минут до растворения сахара. Добавьте мед, масло и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до однородности. Просейте половину муки и перемешайте венчиком. Постепенно добавьте оставшуюся муку и замесите тесто руками. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Отщипывайте небольшие кусочки теста и формируйте из них шарики. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Слегка прижмите каждый шарик вилкой, формируя узор на поверхности печенья. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут. Готовое печенье достаньте из духовки и оставьте остывать.