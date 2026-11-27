27 ноября, 09:13
Даже если света хватит ненадолго: простое медовое печенье за 15 минут
Из-за длительных отключений света приходится тщательнее планировать даже домашнюю выпечку. Однако отказываться от свежего печенья к чаю не обязательно – достаточно выбрать рецепт, не требующий длительного замешивания теста и выпечки.
Для приготовления медового печенья не нужны миксер, специальные формочки или дорогие продукты. Тесто можно приготовить даже при отсутствии электричества, а как только появится свет – разогреть духовку и испечь целый противень печенья всего за 10 минут.
Как приготовить простое медовое печенье?
- Время: 15 минут
- Порций: 15 – 20 штук
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка меда с горкой;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 200 граммов пшеничной муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Как испечь печенье: смотрите видео
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте яйцо и сахар. Перемешивайте венчиком в течение 1 – 2 минут до растворения сахара.
- Добавьте мед, масло и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до однородности.
- Просейте половину муки и перемешайте венчиком. Постепенно добавьте оставшуюся муку и замесите тесто руками.
- Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам.
- Отщипывайте небольшие кусочки теста и формируйте из них шарики. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.
- Слегка прижмите каждый шарик вилкой, формируя узор на поверхности печенья.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут.
- Готовое печенье достаньте из духовки и оставьте остывать.