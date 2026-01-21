Пирожки "просто смешай и пожари": кормим семью, когда нужна скорость

Сегодня у хозяек так много забот, что долго стоять у плиты точно не хочется. В этом случае на помощь приходят простые рецепты, которые гарантированно дарят невероятный результат.

Аппетитные пирожки всегда приходят на помощь в сложную минуту. Не нужно ничего выдумывать – просто смешиваем и жарим, рассказывает портал Cookpad.

Как быстро приготовить пирожки?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов творога;

– 3 вареных яйца;

– 70 граммов твердого сыра;

– 70 граммов зелени;

– 2 сырых яйца;

– 4 столовые ложки муки;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Смешиваем творог с натертыми вареными яйцами, твердым сыром, мелко рубленной зеленью, мукой, сырыми яйцами и солью до однородной массы. Из готовой смеси лепим пирожки и обжариваем их на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Можно подавать пирожки со сметаной – так они вкуснее.

Как выбрать качественный творог?

Цвет творога должен быть белым или слегка кремовым. Если жирность продукта высокая, тогда допускается желтый оттенок, но обычно это признак порчи продукты, рассказывает Haps.

Еще один самый легкий параметр – запах. Если вы покупаете сыр "с рук" – вы легко можете убедиться в свежести продукта.

