Выходные – это прекрасная возможность полакомиться чем-то вкусненьким. И не нужно тратить много времени, шедевр можно создать за считанные минуты.

Если есть желание насладиться нежным десертом с воздушным кремом, вам совсем не обязательно идти в ближайшее кафе. Вы легко можете создать шедевр на собственной кухне, и главное – без сложных манипуляций и ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке". Интересно Всего 3 ингредиента – и дети уже не просят конфет: как быстро приготовить полезное печенье Как приготовить нежный десерт без выпекания? Время : 10 минут + застывание

: 10 минут + застывание Порций: 6 Ингредиенты:

– 600 миллилитров молока;

– 3 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки кукурузного крахмала;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 300 миллилитров сливок;

– 320 граммов печенья;

– молоко для смачивания печенья;

– черный шоколад для украшения. Приготовление: В кастрюле смешиваем молоко, сахар, крахмал и ванильный сахар. Ставим на плиту и, постоянно помешивая, варим до густой кремовой консистенции. Даем массе остыть, после чего ставим в холодильник. Отдельно взбиваем сливки до устойчивых пиков и осторожно соединяем их с охлажденным кремом. Получается нежный колд-крем. В форму выкладываем слои печенье, предварительно обмакнутое в молоко, далее крем. Повторяем слои, пока не используем все ингредиенты. Сверху поливаем десерт растопленным черным шоколадом. Ставим в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он хорошо пропитался. Приятного аппетита! Как проверить натуральность молока? Молоко – один из основных ингредиентов десерта, поэтому оно должно быть качественным.

Проверить его качество может очень простой прием с капелькой йода.