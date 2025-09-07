Если есть желание насладиться нежным десертом с воздушным кремом, вам совсем не обязательно идти в ближайшее кафе. Вы легко можете создать шедевр на собственной кухне, и главное – без сложных манипуляций и ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Интересно Всего 3 ингредиента – и дети уже не просят конфет: как быстро приготовить полезное печенье

Как приготовить нежный десерт без выпекания?

  • Время: 10 минут + застывание
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 600 миллилитров молока;
– 3 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 300 миллилитров сливок;
– 320 граммов печенья;
– молоко для смачивания печенья;
– черный шоколад для украшения.

Приготовление:

  1. В кастрюле смешиваем молоко, сахар, крахмал и ванильный сахар. Ставим на плиту и, постоянно помешивая, варим до густой кремовой консистенции.
  2. Даем массе остыть, после чего ставим в холодильник.
  3. Отдельно взбиваем сливки до устойчивых пиков и осторожно соединяем их с охлажденным кремом. Получается нежный колд-крем.
  4. В форму выкладываем слои печенье, предварительно обмакнутое в молоко, далее крем. Повторяем слои, пока не используем все ингредиенты.
  5. Сверху поливаем десерт растопленным черным шоколадом.
  6. Ставим в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

Как проверить натуральность молока?

  • Молоко – один из основных ингредиентов десерта, поэтому оно должно быть качественным.
  • Проверить его качество может очень простой прием с капелькой йода.