Вихідні – це чудова нагода поласувати чимось смачненьким. І не потрібно витрачати багато часу, шедевр можна створити за лічені хвилини.

Якщо маєте бажання насолодитися ніжним десертом з повітряним кремом, вам зовсім не обовʼязково йти у найближчу кавʼярню. Ви легко можете створити шедевр на власній кухні, і головне – без складних маніпуляцій та інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке". Цікаво Лише 3 інгредієнти – і діти вже не просять цукерок: як швидко приготувати корисне печиво Як приготувати ніжний десерт без випікання? Час : 10 хвилин + застигання

: 10 хвилин + застигання Порцій: 6 Інгредієнти:

– 600 мілілітрів молока;

– 3 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 300 мілілітрів вершків;

– 320 грамів печива;

– молоко для змочування печива;

– чорний шоколад для прикраси. Приготування: У каструлі змішуємо молоко, цукор, крохмаль і ванільний цукор. Ставимо на плиту та, постійно помішуючи, варимо до густої кремової консистенції. Даємо масі охолонути, після чого ставимо в холодильник. Окремо збиваємо вершки до стійких піків і обережно з’єднуємо їх із охолодженим кремом. Виходить ніжний колд-крем. У форму викладаємо шари печиво, попередньо вмочене в молоко, далі крем. Повторюємо шари, доки не використаємо всі інгредієнти. Зверху поливаємо десерт розтопленим чорним шоколадом. Ставимо у холодильник щонайменше на 4 години, щоб він добре просочився. Смачного! Як перевірити натуральність молока? Молоко – один з основних інгредієнтів десерту, тому воно повинно бути якісним.

Перевірити його якість може дуже простий прийом з краплинкою йоду.