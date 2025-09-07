Без духовки, масла та навіть сиру: казковий десерт за 5 хвилин
- Десерт готується без духовки, масла та сиру.
- Інгредієнти включають молоко, цукор, кукурудзяний крохмаль, ванільний цукор, вершки, печиво, молоко для змочування та чорний шоколад для прикраси.
Вихідні – це чудова нагода поласувати чимось смачненьким. І не потрібно витрачати багато часу, шедевр можна створити за лічені хвилини.
Якщо маєте бажання насолодитися ніжним десертом з повітряним кремом, вам зовсім не обовʼязково йти у найближчу кавʼярню. Ви легко можете створити шедевр на власній кухні, і головне – без складних маніпуляцій та інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Цікаво Лише 3 інгредієнти – і діти вже не просять цукерок: як швидко приготувати корисне печиво
Як приготувати ніжний десерт без випікання?
- Час: 10 хвилин + застигання
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 600 мілілітрів молока;
– 3 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 300 мілілітрів вершків;
– 320 грамів печива;
– молоко для змочування печива;
– чорний шоколад для прикраси.
Приготування:
- У каструлі змішуємо молоко, цукор, крохмаль і ванільний цукор. Ставимо на плиту та, постійно помішуючи, варимо до густої кремової консистенції.
- Даємо масі охолонути, після чого ставимо в холодильник.
- Окремо збиваємо вершки до стійких піків і обережно з’єднуємо їх із охолодженим кремом. Виходить ніжний колд-крем.
- У форму викладаємо шари печиво, попередньо вмочене в молоко, далі крем. Повторюємо шари, доки не використаємо всі інгредієнти.
- Зверху поливаємо десерт розтопленим чорним шоколадом.
- Ставимо у холодильник щонайменше на 4 години, щоб він добре просочився.
Смачного!
Як перевірити натуральність молока?
- Молоко – один з основних інгредієнтів десерту, тому воно повинно бути якісним.
- Перевірити його якість може дуже простий прийом з краплинкою йоду.