Чем смазать выпечку для идеального блеска: яйца уже вчерашний день: яйца уже вчерашний день

От того, чем вы смажете выпечку, будет зависеть ее финальный вид. И здесь стоит отойти от канонов и попробовать новый метод.

Все привыкли смазывать выпечку взбитым яйцом или желтком. Но если немного поэкспериментировать, то можно получить еще лучший результат, рассказывает портал Smakosze.

Чем смазать выпечку для хорошего цвета?

Если вы хотите, чтобы ваши пироги и булочки имели глубокий золотистый или даже коричневый оттенок, воспользуйтесь обычной чайной заваркой. Для этого приготовьте очень крепкий настой (лучше всего использовать листовой черный чай).

Важно, чтобы жидкость была теплой или комнатной температуры, ведь слишком горячий чай может заставить дрожжевое тесто преждевременно осесть. Просто смажьте поверхность сдобы заваркой непосредственно перед тем, как отправить ее в духовку.

Цвет, который завораживает / Фото Pixabay

Хотя такой способ дарит замечательный цвет, он не придаст изделиям яркого блеска, оставляя корочку благородно матовой.

Какая смесь подарит выпечке блеск?

Чтобы придать выпечке характерного глянца и румянца, идеально подойдет подслащенная вода. Растворите 1 – 2 столовые ложки сахара в стакане теплой воды, советует Kuchnia.

Такой легкий сироп сделает корочку блестящей, не превращая ее в твердую карамель. Лучше всего смазывать булочки за несколько минут до конца приготовления. Если же вы хотите получить максимальный эффект – и насыщенный цвет, и зеркальный блеск – совместите оба метода. Заварите очень крепкий сладкий чай или смешайте сахарную воду с растительным маслом в пропорции 1:1 – и результат будет идеальным.

