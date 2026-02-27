Все прекрасно знают о пользе печени, но стоит лишь немного постараться, чтобы превратить копеечный субпродукт в настоящее произведение кулинарного искусства, рассказывает TikTok yummy.lera.

Как приготовить красивый печеночный рулет?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов печени;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка соли;
– 80 граммов муки;
– 400 миллилитров молока;
– 40 миллилитров растительного масла;
начинка:
– 400 граммов шампиньонов;
– масло;
– 3 луковицы;
– 3 морковки;
– 3 плавленые сырки;
– 40 граммов майонеза;
– 3 зубчика чеснока;
для подачи:
– укроп;
– грецкие орехи.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте печень, удаляя все лишнее, и подготовьте основу для блинов: соедините ее с яйцами, мукой, молоком, маслом и щепоткой соли, после чего перебейте массу блендером до однородности.
  2. Выпекайте тонкие блины на хорошо прогретой сковороде с обеих сторон, смазав поверхность маслом только один раз в самом начале.
  3. Складывайте готовые заготовки стопкой и оставьте до полного остывания.
  4. Для начинки сначала подсушите шампиньоны на сухой горячей сковородке, чтобы испарить лишний сок.
  5. Отдельно пассеруйте лук до золотистого оттенка, добавьте морковь и готовьте еще несколько минут, после чего верните грибы к овощам.
  6. Когда зажарка остынет, добавьте к ней плавленый сыр, немного майонеза, специи и чеснок, а затем измельчите все блендером до состояния нежного крема.
  7. Чтобы сформировать блюдо, выкладывайте блины один на один с небольшим напуском, щедро смазывая каждый слой полученным кремом.
  8. Аккуратно подверните края и заверните все в плотный рулет, после чего заверните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на ночь для пропитки.
  9. Перед подачей смажьте поверхность тонким слоем майонеза, посыпьте измельченными орехами со свежим укропом и нарезайте на порционные кусочки.

Что еще можно добавить для вкуса?

Добавление мелко натертого твердого сыра сделает текстуру начинки более густой и насыщенной, а маринованный огурец внесет необходимую свежесть и приятную кислинку, подсказывает Przyslij przepis.

Огурцы стоит нарезать очень мелкими кубиками или натереть и хорошо отжать от лишнего рассола, чтобы рулет не стал слишком влажным и хорошо держал форму при нарезании. Это сочетание создаст отличный контраст с нежной печеночной основой и мягким грибным кремом.

