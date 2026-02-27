Все прекрасно знают о пользе печени, но стоит лишь немного постараться, чтобы превратить копеечный субпродукт в настоящее произведение кулинарного искусства, рассказывает TikTok yummy.lera.
Кстати Французы создали конкурента драникам: готовим новое блюдо, которое всем нравится
Как приготовить красивый печеночный рулет?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов печени;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка соли;
– 80 граммов муки;
– 400 миллилитров молока;
– 40 миллилитров растительного масла;
начинка:
– 400 граммов шампиньонов;
– масло;
– 3 луковицы;
– 3 морковки;
– 3 плавленые сырки;
– 40 граммов майонеза;
– 3 зубчика чеснока;
для подачи:
– укроп;
– грецкие орехи.
Делаем рулет, который подарит праздник: видео
Приготовление:
- Тщательно промойте печень, удаляя все лишнее, и подготовьте основу для блинов: соедините ее с яйцами, мукой, молоком, маслом и щепоткой соли, после чего перебейте массу блендером до однородности.
- Выпекайте тонкие блины на хорошо прогретой сковороде с обеих сторон, смазав поверхность маслом только один раз в самом начале.
- Складывайте готовые заготовки стопкой и оставьте до полного остывания.
- Для начинки сначала подсушите шампиньоны на сухой горячей сковородке, чтобы испарить лишний сок.
- Отдельно пассеруйте лук до золотистого оттенка, добавьте морковь и готовьте еще несколько минут, после чего верните грибы к овощам.
- Когда зажарка остынет, добавьте к ней плавленый сыр, немного майонеза, специи и чеснок, а затем измельчите все блендером до состояния нежного крема.
- Чтобы сформировать блюдо, выкладывайте блины один на один с небольшим напуском, щедро смазывая каждый слой полученным кремом.
- Аккуратно подверните края и заверните все в плотный рулет, после чего заверните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на ночь для пропитки.
- Перед подачей смажьте поверхность тонким слоем майонеза, посыпьте измельченными орехами со свежим укропом и нарезайте на порционные кусочки.
Что еще можно добавить для вкуса?
Добавление мелко натертого твердого сыра сделает текстуру начинки более густой и насыщенной, а маринованный огурец внесет необходимую свежесть и приятную кислинку, подсказывает Przyslij przepis.
Огурцы стоит нарезать очень мелкими кубиками или натереть и хорошо отжать от лишнего рассола, чтобы рулет не стал слишком влажным и хорошо держал форму при нарезании. Это сочетание создаст отличный контраст с нежной печеночной основой и мягким грибным кремом.
Что вкусного приготовить?
Вам точно пригодится рецепт копеечных голубцов.
А еще пригодится рецепт копеечных голубцов котлеты из гречки, которые исчезают со стола за секунду.