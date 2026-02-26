Даже без грамма мяса любимые голубцы могут смаковать как настоящий шедевр. Это идеальное решение во время поста, когда нужно собрать за столом всю семью, рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить вкусные постные голубцы?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 кочан капусты;

– 500 миллилитров воды;

– 1 стакан томатной пасты;

– 30 миллилитров растительного масла;

– пол чайной ложки соли;

начинка:

– 400 граммов риса;

– 2 лука;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 200 миллилитров воды;

– пол чайной ложки смеси перцев;

– пол чайной. ложки средиземноморских трав;

– соль и перец по вкусу.

Фото Tasty

Приготовление:

Подготовьте основу, тщательно промыв рис под проточной водой, и оставьте его в сите. Для начинки мелко нарежьте репчатый лук и пассеруйте его на разогретом масле до полупрозрачного состояния. Добавьте к луку томатную пасту и прогрейте смесь еще в течение минуты, чтобы раскрыть цвет и аромат. Соедините обжаренные овощи с подготовленным рисом, влейте немного воды и всыпьте пряности: смесь перцев, средиземноморские травы (базилик, розмарин, орегано, тимьян) и сладкую паприку. Посолите массу, тщательно перемешайте и держите на огне, пока крупа не впитает всю жидкость, после чего снимите начинку с плиты. На подготовленные капустные листья выкладывайте порции рисовой смеси и заворачивайте плотными рулетами. Дно кастрюли или сотейника застелите остатками капусты, а сверху плотно разместите сформированные голубцы. Отдельно смешайте воду с томатной пастой для заливки и наполните ею емкость. Чтобы изделия держали форму во время кипения, накройте их сверху капустным листом и прижмите тарелкой подходящего размера. Готовьте блюдо на умеренном огне до полной мягкости.

Что стоит добавить в начинку?

Добавление измельченных грецких орехов к рисовой начинке – это отличный способ сделать постные голубцы более сытными и придать им интересную текстуру. Орехи лучше всего предварительно слегка подсушить на сухой сковороде, а затем измельчить ножом на средние кусочки, чтобы они чувствовались внутри, но не превращались в пасту, советует портал Kuchnia.

Такой ингредиент придает блюду приятный маслянистый привкус и насыщенный аромат, идеально гармонирует с томатной заливкой и средиземноморскими травами.

