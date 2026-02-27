Усі чудово знають про користь печінки, але варто лише трішки постаратися, щоб перетворити копійчаний субпродукт на справжній витвір кулінарного мистецтва, розповідає TikTok yummy.lera.
Як приготувати красивий печінковий рулет?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів печінки;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка солі;
– 80 грамів борошна;
– 400 мілілітрів молока;
– 40 мілілітрів олії;
начинка:
– 400 грамів печериць;
– олія;
– 3 цибулини;
– 3 морквини;
– 3 плавлені сирки;
– 40 грамів майонезу;
– 3 зубчики часнику;
для подачі:
– кріп;
– волоські горіхи.
Приготування:
- Ретельно промийте печінку, видаляючи все зайве, та підготуйте основу для млинців: з’єднайте її з яйцями, борошном, молоком, олією та дрібкою солі, після чого перебийте масу блендером до однорідності.
- Випікайте тонкі млинці на добре прогрітій пательні з обох боків, змастивши поверхню олією лише один раз на самому початку.
- Складайте готові заготовки стосом і залиште до повного охолодження.
- Для начинки спочатку підсушіть печериці на сухій гарячій сковорідці, щоб випарувати зайвий сік.
- Окремо пасеруйте цибулю до золотистого відтінку, додайте моркву й готуйте ще кілька хвилин, після чого поверніть гриби до овочів.
- Коли засмажка охолоне, додайте до неї плавлений сир, трохи майонезу, спеції та часник, а потім подрібніть усе блендером до стану ніжного крему.
- Щоб сформувати страву, викладайте млинці один на один із невеликим напуском, щедро змащуючи кожен шар отриманим кремом.
- Акуратно підгорніть краї та загорніть усе в щільний рулет, після чого загорніть його у харчову плівку й залиште в холодильнику на ніч для просочення.
- Перед подачею змастіть поверхню тонким шаром майонезу, посипте подрібненими горіхами зі свіжим кропом і нарізайте на порційні шматочки.
Що ще можна додати для смаку?
Додавання дрібно натертого твердого сиру зробить текстуру начинки більш густою та насиченою, а маринований огірок внесе необхідну свіжість і приємну кислинку, підказує Przyslij przepis.
Огірки варто нарізати дуже дрібними кубиками або натерти й добре віджати від зайвого розсолу, щоб рулет не став занадто вологим і добре тримав форму при нарізанні. Це поєднання створить чудовий контраст із ніжною печінковою основою та м'яким грибним кремом.
