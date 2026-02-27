Усі чудово знають про користь печінки, але варто лише трішки постаратися, щоб перетворити копійчаний субпродукт на справжній витвір кулінарного мистецтва, розповідає TikTok yummy.lera.

Як приготувати красивий печінковий рулет?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів печінки;

– 3 яйця;

– 1 чайна ложка солі;

– 80 грамів борошна;

– 400 мілілітрів молока;

– 40 мілілітрів олії;

начинка:

– 400 грамів печериць;

– олія;

– 3 цибулини;

– 3 морквини;

– 3 плавлені сирки;

– 40 грамів майонезу;

– 3 зубчики часнику;

для подачі:

– кріп;

– волоські горіхи.

Приготування:

Ретельно промийте печінку, видаляючи все зайве, та підготуйте основу для млинців: з’єднайте її з яйцями, борошном, молоком, олією та дрібкою солі, після чого перебийте масу блендером до однорідності. Випікайте тонкі млинці на добре прогрітій пательні з обох боків, змастивши поверхню олією лише один раз на самому початку. Складайте готові заготовки стосом і залиште до повного охолодження. Для начинки спочатку підсушіть печериці на сухій гарячій сковорідці, щоб випарувати зайвий сік. Окремо пасеруйте цибулю до золотистого відтінку, додайте моркву й готуйте ще кілька хвилин, після чого поверніть гриби до овочів. Коли засмажка охолоне, додайте до неї плавлений сир, трохи майонезу, спеції та часник, а потім подрібніть усе блендером до стану ніжного крему. Щоб сформувати страву, викладайте млинці один на один із невеликим напуском, щедро змащуючи кожен шар отриманим кремом. Акуратно підгорніть краї та загорніть усе в щільний рулет, після чого загорніть його у харчову плівку й залиште в холодильнику на ніч для просочення. Перед подачею змастіть поверхню тонким шаром майонезу, посипте подрібненими горіхами зі свіжим кропом і нарізайте на порційні шматочки.

Що ще можна додати для смаку?

Додавання дрібно натертого твердого сиру зробить текстуру начинки більш густою та насиченою, а маринований огірок внесе необхідну свіжість і приємну кислинку, підказує Przyslij przepis.

Огірки варто нарізати дуже дрібними кубиками або натерти й добре віджати від зайвого розсолу, щоб рулет не став занадто вологим і добре тримав форму при нарізанні. Це поєднання створить чудовий контраст із ніжною печінковою основою та м'яким грибним кремом.

