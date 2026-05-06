Не добавляйте к молодому картофелю масло: этот соус сработает в разы лучше
Молодая картошка вскоре будет на каждом столе. У каждого есть свои секреты его приготовления, но есть универсальные правила, соблюдение которых приблизит вас к созданию шедевра.
Масло или сметана – распространенные дополнения при подаче молодого картофеля. Если вы очень спешите, то можно обойтись и этим, но лучше потратить еще несколько минут и подать блюдо с соусом, советует 24 Канал.
С чем подать молодой картофель?
Соус из йогурта и трав – идеальное решение для этого гарнира. Он не просто вкусный и легкий в приготовлении, а не нагрузит организм дополнительными калориями, рассказывает Kobieta.
Ингредиенты:
– 200 граммов густого греческого йогурта;
– пучок свежего укропа;
– пол пучка шнитт-лука;
– 1 зубчик чеснока (выдавленный через пресс);
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– щепотка соли и свежемолотый перец.
Большая порция наслаждения / Фото "Вкусная кухня"
Приготовление:
- Сначала измельчите свежую зелень.
- В глубокой емкости соедините натуральный йогурт с пропущенным через пресс чесноком, добавьте порцию лимонного сока и подготовленные травы.
- Приправьте смесь солью и молотым перцем по вкусу.
- Готовый соус обязательно оставьте в холодильнике по крайней мере на 15 минут перед сервировкой. Это поможет всем ингредиентам "подружиться", а травам – полноценно раскрыть свой эфирный аромат в кисломолочной основе.
Как долго надо варить молодой картофель?
Молодой картофель готовится значительно быстрее старого благодаря тонкой кожуре и высокому содержанию влаги. Обычно после закипания воды небольшие клубни становятся мягкими уже через 15 – 20 минут, рассказывает Onet.
Чтобы проверить готовность, осторожно проколите картофелину вилкой или ножом: он должен легко входить в мякоть и так же без усилий выходить из нее. Молодой картофель лучше класть уже в кипящую воду – это поможет сохранить больше витаминов и плотную текстуру.
Какие специи добавить к картофелю?
Лучшим дополнением к картофелю является классическое сочетание свежего укропа и сливочного масла, которое идеально подчеркивает нежный вкус молодого или отварного картофеля. Также прекрасно подходят измельченная петрушка, что добавляет свежести, и молотый черный перец для легкой пикантности.
Если вы готовите запеченный картофель или зразы, можно экспериментировать с сушеным чесноком или щепоткой корицы, которая в сочетании с другими пряностями создает нетипичный, но интересный аромат.
Я предлагаю петрушку, розмарин и тимьян (вместе с зубчиками чеснока), а также соль и перец по вкусу и щепотку хлопьев красного перца. Это классический и простой способ приправить картофель, но на самом деле здесь приветствуются любые травы или специи. Попробуйте горячую копченую паприку и куркуму для острого картофеля с травами или заатар и тмин для цветочного картофеля с копченым вкусом,
– пишет редактор отдела еды в Delish Макинзи Гор.
