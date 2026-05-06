Масло или сметана – распространенные дополнения при подаче молодого картофеля. Если вы очень спешите, то можно обойтись и этим, но лучше потратить еще несколько минут и подать блюдо с соусом, советует 24 Канал.

С чем подать молодой картофель?

Соус из йогурта и трав – идеальное решение для этого гарнира. Он не просто вкусный и легкий в приготовлении, а не нагрузит организм дополнительными калориями, рассказывает Kobieta.

Ингредиенты:

– 200 граммов густого греческого йогурта;

– пучок свежего укропа;

– пол пучка шнитт-лука;

– 1 зубчик чеснока (выдавленный через пресс);

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– щепотка соли и свежемолотый перец.

Большая порция наслаждения

Приготовление:

Сначала измельчите свежую зелень. В глубокой емкости соедините натуральный йогурт с пропущенным через пресс чесноком, добавьте порцию лимонного сока и подготовленные травы. Приправьте смесь солью и молотым перцем по вкусу. Готовый соус обязательно оставьте в холодильнике по крайней мере на 15 минут перед сервировкой. Это поможет всем ингредиентам "подружиться", а травам – полноценно раскрыть свой эфирный аромат в кисломолочной основе.

Как долго надо варить молодой картофель?

Молодой картофель готовится значительно быстрее старого благодаря тонкой кожуре и высокому содержанию влаги. Обычно после закипания воды небольшие клубни становятся мягкими уже через 15 – 20 минут, рассказывает Onet.

Чтобы проверить готовность, осторожно проколите картофелину вилкой или ножом: он должен легко входить в мякоть и так же без усилий выходить из нее. Молодой картофель лучше класть уже в кипящую воду – это поможет сохранить больше витаминов и плотную текстуру.

Какие специи добавить к картофелю?

Лучшим дополнением к картофелю является классическое сочетание свежего укропа и сливочного масла, которое идеально подчеркивает нежный вкус молодого или отварного картофеля. Также прекрасно подходят измельченная петрушка, что добавляет свежести, и молотый черный перец для легкой пикантности.

Если вы готовите запеченный картофель или зразы, можно экспериментировать с сушеным чесноком или щепоткой корицы, которая в сочетании с другими пряностями создает нетипичный, но интересный аромат.

Я предлагаю петрушку, розмарин и тимьян (вместе с зубчиками чеснока), а также соль и перец по вкусу и щепотку хлопьев красного перца. Это классический и простой способ приправить картофель, но на самом деле здесь приветствуются любые травы или специи. Попробуйте горячую копченую паприку и куркуму для острого картофеля с травами или заатар и тмин для цветочного картофеля с копченым вкусом,

– пишет редактор отдела еды в Delish Макинзи Гор.

