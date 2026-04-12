Эта заготовка сэкономит вам несколько часов в неделю: как за несколько минут сделать чесночную пасту

Если вам нравятся пикантные оттенки, то чесночная паста точно должна быть в вашем холодильнике. Готовить ее надо несколько минут – а сэкономит она в разы больше времени!

Универсальная паста – это находка, которая точно вам пригодится. Ее можно добавить в салаты, супы, мясо и гарниры, не заботясь больше ни о каких приправах и добавках, рассказывает TikTok o_gorodnik.

Интересно Пасха не будет сохнуть несколько дней: как надо ее хранить

Как сделать чесночную пасту?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 г чеснока;

– 2 грамма соли;

– немного масла.

Делаем пасту, от которой будете в восторге: видео

Приготовление:

Чеснок чистим чеснок чистим. Все ингредиенты перекладываем в блендер. Перебиваем до однородности.

Как выбрать чеснок?

При выборе чеснока прежде всего обращайте внимание на его твердость и целостность. Головка должна быть плотной на ощупь, без мягких участков, темных пятен или признаков плесени на шелухе, советует Onet.

Выбирайте тот чеснок, что имеет много сухих слоев "рубашки", поскольку это защищает зубки от пересыхания, а сами зубчики должны быть большими и тяжелыми. Избегайте головок, в которых уже начали прорастать зеленые побеги, поскольку такой чеснок теряет свой острый вкус

Какие рецепты попробовать?