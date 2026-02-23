Чизкейк "Рафаэлло" без выпекания: такой нежности вы еще не пробовали
- Чизкейк "Рафаэлло" сочетает нежность чизкейка с кокосовыми нотками.
- Этот десерт не требует выпекания, а его вкусовую гармонию стоит попробовать.
Чизкейк – это тот десерт, который всегда поражает своей нежностью. А в сочетании с кокосовыми нотками он создает особую вкусовую гармонию.
Чизкейк плюс "Рафаэлло" – это просто идеальная формула, которую стоит попробовать каждому. Вам даже не придется включать духовку, а более нежного десерта вы не пробовали, поэтому давайте попробуем рецепт с Threads ask_edit.
Как приготовить нежный чизкейк "Рафаэлло"?
- Время: 20 минут + стабилизация
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов песочного печенья;
– 15 миллилитров молока;
– 250 граммов крем-сыра;
– 50 миллилитров сгущенного молока;
– 50 граммов кокосовой стружки.
Нежность в каждом кусочке / Фото La-torte
Приготовление:
- Измельчите песочное печенье до состояния мелкой крошки.
- Добавьте к нему немного молока и тщательно вымешайте, чтобы получить влажную массу, которая хорошо лепится.
- В отдельной посудине соедините крем-сыр со сгущенным молоком. Взбейте или интенсивно перемешайте смесь до полной однородности.
- Всыпьте в творожную массу кокосовую стружку и еще раз все перемешайте.
- Выложите подготовленную основу из печенья в форму, равномерно распределяя и плотно утрамбовывая ее по дну.
- Поверх слоя печенья выложите творожный крем, аккуратно разравнивая поверхность.
- Поместите десерт в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы он приобрел нужную плотность.
- Перед тем как угощать гостей, по желанию задекорируйте блюдо свежими ягодами, кокосовой стружкой или остатками сгущенки.
Что можно добавить к десерту?
Чтобы сделать песочную основу значительно ароматнее и придать ей благородный привкус, попробуйте добавить к крошке печенья щепотку лимонной цедры или молотой корицы. Это создаст замечательный вкусовой контраст с нежным молочным слоем крем-сыра, советует портал Pysznosci.
Также для более богатой текстуры можно заменить часть печенья на измельченный жареный фундук или миндаль/ Если вы хотите максимально усилить кокосовую нотку в десерте, вместо обычного молока используйте кокосовое или добавьте каплю ванильного экстракта непосредственно в творожную массу.
Для получения более плотного нижнего слоя, который будет лучше держать форму после остывания, вместо молока в основу можно добавить растопленное сливочное масло.
Какие рецепты попробовать?
