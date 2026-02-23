Чизкейк "Рафаэлло" без выпекания: такой нежности вы еще не пробовали

Чизкейк – это тот десерт, который всегда поражает своей нежностью. А в сочетании с кокосовыми нотками он создает особую вкусовую гармонию.

Чизкейк плюс "Рафаэлло" – это просто идеальная формула, которую стоит попробовать каждому. Вам даже не придется включать духовку, а более нежного десерта вы не пробовали, поэтому давайте попробуем рецепт с Threads ask_edit.

Как приготовить нежный чизкейк "Рафаэлло"?

Время : 20 минут + стабилизация

: 20 минут + стабилизация Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов песочного печенья;

– 15 миллилитров молока;

– 250 граммов крем-сыра;

– 50 миллилитров сгущенного молока;

– 50 граммов кокосовой стружки.

Нежность в каждом кусочке / Фото La-torte

Приготовление:

Измельчите песочное печенье до состояния мелкой крошки. Добавьте к нему немного молока и тщательно вымешайте, чтобы получить влажную массу, которая хорошо лепится. В отдельной посудине соедините крем-сыр со сгущенным молоком. Взбейте или интенсивно перемешайте смесь до полной однородности. Всыпьте в творожную массу кокосовую стружку и еще раз все перемешайте. Выложите подготовленную основу из печенья в форму, равномерно распределяя и плотно утрамбовывая ее по дну. Поверх слоя печенья выложите творожный крем, аккуратно разравнивая поверхность. Поместите десерт в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы он приобрел нужную плотность. Перед тем как угощать гостей, по желанию задекорируйте блюдо свежими ягодами, кокосовой стружкой или остатками сгущенки.

Что можно добавить к десерту?

Чтобы сделать песочную основу значительно ароматнее и придать ей благородный привкус, попробуйте добавить к крошке печенья щепотку лимонной цедры или молотой корицы. Это создаст замечательный вкусовой контраст с нежным молочным слоем крем-сыра, советует портал Pysznosci.

Также для более богатой текстуры можно заменить часть печенья на измельченный жареный фундук или миндаль/ Если вы хотите максимально усилить кокосовую нотку в десерте, вместо обычного молока используйте кокосовое или добавьте каплю ванильного экстракта непосредственно в творожную массу.

Для получения более плотного нижнего слоя, который будет лучше держать форму после остывания, вместо молока в основу можно добавить растопленное сливочное масло.

Какие рецепты попробовать?