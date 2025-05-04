Ох, эти сырники: почему расплываются и тают при жарке – основные ошибки

Сырники часто становятся вызовом для хозяек, поскольку получаются резиновыми, твердыми или слишком жидкими. Поэтому начинающие кулинары считают, что только шеф-повара ресторанов обладают достаточным опытом, чтобы овладеть этим "трудным" блюдом.

В то же время, чтобы сырники получились идеальными, надо просто придерживаться точной рецептуры и избегать распространенных ошибок. Что приводит к растеканию, подгоранию и плохому вкусу сырников рассказывает 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

Читайте также Отличие таки есть: в чем разница между белыми и коричневыми яйцами

Почему сырники при жарке расплываются и тают

Некачественный сыр

В кулинарной рекомендации для приготовления сырников эксперты предлагают остановить свой выбор на нежирном твороге в брикетах, с максимальной жирностью 9%.

Мало муки

Мука имеет важное значение для достижения идеальной текстуры сырников. Согласно кулинарным рекомендациям, идеальное соотношение – это 2 столовые ложки муки на каждые 200 граммов творога. Без этого ключевого ингредиента любимое блюдо может плохо держаться вместе.

Много яиц

Яйца делают творог жидким. На массу творога до 500 граммов достаточно 1 яйца, а лучше добавить один белок.



Причины, почему не получаются сырники / Фото Unsplash

Изюм

Сухофрукты известны своей способностью добавлять влагу к различным блюдам. Поэтому кулинарные эксперты рекомендуют начинающим пекарям с осторожностью подходить к использованию сухофруктов в сырниках.

А вы знаете: сколько граммов муки в стакане.