Строгие правила и подсказки в еде: что едят кардиналы во время выборов Папы

В Ватикане на протяжении веков действовали строгие правила относительно того, что могут есть кардиналы во время конклава. Главная опасность – тайные обсуждения и обмен информацией в пользу определенных кандидатов.

Издавна трапезы были основной зоной риска во время выборов нового Папы. Почему в Ватикане действовали строгие правила относительно еды и как все происходит сейчас – рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Трапеза как возможность переговоров

Более 750 лет в Ватикане искали возможность ограничить обмен мнениями во время конклава. И если на конклаве под куполом Сикстинской капеллы царит тишина и есть возможность контролировать процесс, то во время трапезы риски возрастали. Кардиналы могли не только разговаривать, но и передавать или получать сообщения в еде.

Когда-то на кухне даже ставили специальных охранников, чтобы никто не мог положить в еду сообщение. Еду выдавали через специальную стену в произвольном порядке под наблюдением швейцарских гвардейцев.

Никаких пирогов, никаких цыплят, прозрачная посуда – процесс был очень жестко регламентирован.

Как все происходит сейчас

На конклаве, который происходит сейчас, блюда готовят монахини Дома Святой Марты. Это резиденция, где живут кардиналы во время выборов Папы. Традиционное меню включает суп минестроне, спагетти, арростичини (шашлычки из баранины) и вареные овощи.

Сейчас приготовление пищи также строго контролируется, но появилась новая опасность – гаджеты и электронные устройства. Поэтому перед конклавом была проведена тщательная проверка на их наличие, ведь ничто не должно помешать честным выборам нового Папы, который станет лидером для около 1,4 миллиарда католиков по всему миру.

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