Постное меню на неделю: что приготовить в Успенский пост
Успенский пост приходится на конец лета, когда на столе уже много овощей, зелени, фруктов, ягод и домашних заготовок. Поэтому постное меню можно составить без сложных блюд: из круп, грибов, бобовых, картофеля, сезонных овощей и простых намазок.
Главное правило этого периода – еда без мяса, молока, яиц и сливочного масла. Чтобы не готовить каждый день одно и то же, стоит сразу продумать несколько вариантов для завтрака, обеда, ужина и быстрых перекусов. Пост на кухне часто пугает не ограничениями, а нехваткой идей, сообщает 24 Канал.
Успенский пост короткий, поэтому меню на неделю удобно составить заранее. Так легче не повторять одни и те же блюда и иметь под рукой несколько вариантов для завтрака, обеда и ужина.
Что можно есть в Успенский пост?
В Успенский пост основу меню составляют простые песни без мяса, молока, яиц и сливочного масла. На стол можно ставить овощи, крупы, грибы, бобовые, зелень, фрукты, ягоды, орехи, семена, хлеб без молочных продуктов и яиц, макароны, соленья и домашние овощные заготовки.
Какие блюда готовить в пост / Фото unsplash
Для завтрака подойдут каши на воде: овсянка с яблоком, пшено с тыквой, гречка с грибами или рис с сухофруктами. Если хочется чего-нибудь быстрого, можно сделать тосты с фасолевой намазкой, овощную икру, хумус или салат из печеной свеклы.
На обед удобно готовить постный борщ с фасолью, гороховый суп, грибную похлебку, овощной суп с вермишелью или капустник без мяса. Такие блюда легко дополнить ржаным хлебом, зеленью, чесноком или маринованным луком.
Для ужина подойдут тушеная капуста, картофель с грибами, голубцы с рисом, овощное рагу, макароны с томатным соусом, драники без яиц, гречка с луком или запеченные овощи. Чтобы меню не повторялось, следует чередовать крупы, соусы и способ приготовления.
Отдельно можно добавить песни перекусы: фрукты, орехи, сухофрукты, лаваш с овощами, соленые огурцы, квашеную капусту, печеные яблоки или постную выпечку без молока и яиц.
Рыбу во время Успенского поста обычно не добавляют в ежедневное меню. Ее разрешают только в отдельные праздничные дни по церковному календарю, поэтому для универсального постного меню лучше делать ставку на овощи, грибы, крупы и бобовые.
Как приготовить постный борщ с фасолью?
- Время: 1 час
- Порций: 4 – 5
Ингредиенты:
– 2 литра воды;
– 3 картофелины;
– 1 свекла;
– 1 морковка;
– 1 луковица;
– 200 граммов вареной или консервированной фасоли;
– 200 граммов капусты;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 лавровый лист;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– зелень для подачи.
Приготовление:
- Очистите картофель и нарежьте кубиком. Переложите в кастрюлю, залейте водой и варите 10 минут после закипания.
- Нарежьте капусту тонкой соломкой. Добавьте его в картофель и варите еще 10 минут.
- Натрите свеклу и морковь на терке. Лук нарежьте мелким кубиком.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте лук и морковь, жарьте несколько минут до мягкости.
- Добавьте свеклу и томатную пасту. Перемешайте, влейте несколько ложек воды из кастрюли и тушите 7 – 10 минут.
- Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте фасоль, лавровый лист, соль и перец по вкусу.
- Варите борщ еще 10 минут на малом огне. В конце добавьте измельченную зелень и дайте блюду немного настояться.
Как приготовить песни с рисом и грибами?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 небольшая капуста;
– 1 стакан риса;
– 300 граммов шампиньонов;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 3 столовые ложки масла;
– 400 миллилитров томатного соуса;
– 150 миллилитров воды;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– лавровый лист по вкусу.
Песни в голубке / Фото Unsplash
Приготовление:
- Отварите рис до полуготовности. Слейте лишнюю воду и оставьте крупу немного остыть.
- Снимите с капусты верхние листья. Вырежьте кочерыжку и опустите капусту в кипящую воду на несколько минут. Аккуратно отделяйте мягкие листья и перекладывайте их на тарелку.
- Нарежьте лук мелким кубиком. Морковь натрите на терке. Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте лук и морковь, жарьте до мягкости.
- Добавьте грибы и готовьте, пока излишняя жидкость испарится. Посолите и поперчите по вкусу.
- Смешайте рис с грибами и овощами. На каждый капустный лист выложите начинку и заверните голубцы.
- Переложите голубцы в кастрюлю или глубокую форму. Смешайте томатный соус с водой, добавьте лавровый лист и залейте голубцы.
- Тушите на малом огне 45 – 50 минут или запекайте под крышкой при 180 градусах примерно 1 час.
Как приготовить картофельные драники без яиц?
- Время: 35 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 6 картофелин;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки муки;
– 2 – 3 столовые ложки масла;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Деруны в пост / Фото Unsplash
Приготовление:
- Очистите картофель и лук. Натрите их на мелкой терке.
- Слегка отожмите лишнюю жидкость, но не делайте массу слишком сухой.
- Добавьте муку, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте картофельную массу ложкой и формируйте небольшие драники.
- Жарьте на среднем огне до румяной корочки с одной стороны. Переверните и дожарьте по другую сторону.
- Переложите драники на бумажное полотенце. Подавайте горячими с грибной подливкой, овощным салатом или солеными огурцами.
Как приготовить постную грибную уху?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 литра воды;
– 400 граммов грибов;
– 3 картофелины;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 лавровый лист;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– зелень для подачи.
Приготовление:
- Подготовьте грибы. Шампиньоны нарежьте пластинами, а лесные грибы предварительно обработайте в соответствии с видом.
- Очистите картофель и нарежьте кубиком. Переложите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения.
- Варите картофель 10 – 12 минут.
- Нарежьте лук кубиком, морковь натрите на терке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте овощи до мягкости.
- Добавьте грибы к овощам. Готовьте, пока лишняя жидкость улетучится, а кусочки немного подрумянятся.
- Переложите грибы с овощами в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу.
- Варите уху еще 10 – 15 минут на малом огне. Перед подачей добавьте измельченную зелень.
Как приготовить яблочный пирог?
- Время : 1 час
- Порций : 6
Ингредиенты:
– 3 яблока;
– 250 граммов муки;
– 150 миллилитров воды;
– 80 миллилитров масла;
– 120 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 чайная ложка корицы;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Смешайте воду, растительное масло, сахар и щепотку соли. Перемешайте, чтобы сахар частично растворился.
- Добавьте муку, разрыхлитель и корицу. Замесите мягкое тесто без комочков.
- Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте тонкими ломтиками или маленьким кубиком.
- Добавить яблоки в тесто и перемешать.
- Застелите форму пергаментом. Переложите тесто в форму и разровняйте верх.
- Выпекайте пирог при 180 градусах 35 – 40 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой.
- Дайте пирогу немного остыть в форме, а затем нарежьте кусками.