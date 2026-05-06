Такого рациона от короля не ждут: что Чарльз III ест в обычный день

6 мая исполняется годовщина коронации Чарльза III – церемонии, которая в 2023 году состоялась в Вестминстерском аббатстве. Это событие стало первой британской коронацией почти за 70 лет. Официальным блюдом празднований тогда был коронационный киш со шпинатом, бобами и эстрагоном, но ежедневные пищевые привычки короля значительно проще.

За большой церемонией, каретами и королевским протоколом стоит человек, который на завтрак выбирает не сложный ресторанный сет, а просто мюсли. Что король Чарльз любит есть на завтрак, почему его обед сегодня сводится к половине авокадо и как приготовить дома завтрак в королевском стиле – читайте в материале 24 Канала.

К теме Вейдеру – кровянку, Чубацке – банош: что ели бы герои "Звездных войн", если бы оказались в Украине

Что на завтрак у короля?

По словам бывшего королевского повара Мервина Уичерли, одним из утренних фаворитов Чарльза является гранола.

Он отмечал, что король очень, очень любит хороший завтрак, все фруктовые компоты и подобные вещи, мюсли,

– поделился шеф пишет The Sun.

Такой выбор хорошо объясняет его приверженность к простым блюдам из качественных продуктов, Отдельное место в рационе короля занимают яйца. В 2020 году Кларенс-хаус даже поделился одним из его любимых рецептов для бранча – запеченными яйцами с сыром. В нем сочетаются яйца, сыр, зелень и несколько дополнительных ингредиентов, которые легко найти на обычной кухне.

Все о любимых блюдах короля / Фото из социальных сетей королевской семьи

Вместе с королевой Камиллой Чарльз также увлекается садоводством, поэтому на их столе часто появляются продукты с собственной фермы.

Как приготовить домашнюю ?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 стакана овсяных хлопьев;

– 1 стакан орехов и семечек по вкусу;

– 2/3 стакана сухофруктов;

– 25–50 граммов сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 50–100 граммов меда;

– 3 столовые ложки масла без запаха;

– 1 столовая ложка воды.

Что приготовить на завтрак в стиле короля: смотрите видео

Приготовление:

Овсяные хлопья смешайте с сахаром, солью, орехами и семенами. Отдельно соедините мед, воду и масло, поставьте на небольшой огонь и прогрейте до полного растворения и однородной консистенции. Влейте теплую медовую смесь к сухим ингредиентам и тщательно перемешайте, чтобы хлопья, орехи и семечки равномерно покрылись сиропом. Противень застелите пергаментом или силиконовым ковриком, выложите гранолу тонким слоем и разровняйте. Духовку разогрейте до 140 градусов. Запекайте гранолу примерно 30 минут, перемешивая каждые 10 минут, чтобы она равномерно подсушилась и не подгорела. За 10 минут до конца приготовления добавьте сухофрукты, снова перемешайте и верните противень в духовку. Готовая гранола сначала будет мягкой – это нормально. После остывания она станет хрустящей. Храните ее в сухой банке или контейнере с крышкой.

Что ест Чарльз ІІІ на обед?

Король Чарльз много лет почти не делал паузы на обед. В его привычном распорядке этот прием пищи фактически отсутствовал: день строился вокруг завтрака, ужина, официальных встреч и работы, а не полноценного обеденного перерыва.

Со временем эта привычка изменилась. Теперь в середине дня Чарльз все же съедает небольшой перекус – половину авокадо. Полноценным обедом это назвать сложно, но именно такой вариант стал компромиссом между его давней привычкой не обедать и новым режимом.

С некоторой неохотой он теперь что-то ест на обед – фактически перекус. Теперь он съедает половину авокадо, чтобы поддерживать себя в течение дня. Это важно, особенно если у вас есть болезнь,

– рассказывает Mirror инсайдер.

Интересно, что авокадо король, по сообщениям медиа, ест не в виде модного тоста, а просто как отдельный продукт. Это хорошо вписывается в его общий подход к еде: без сложной подачи, без лишних соусов и без перегрузки блюда дополнительными ингредиентами.

Что нужно знать о кипяченой воде

Многие не задумываются, сколько раз кипятит одну и ту же воду в чайнике. Удобно – да. Но каждое повторное кипячение немного меняет ее состав и влияет на вкус напитка.

Дело в том, что при нагревании из воды исчезают растворенные газы, а минералы становятся более ощутимыми. В результате чай или кофе могут потерять аромат и стать жестче на вкус, даже если разница кажется неочевидной.