Лук с фаршем, завернутый в бекон, приготовленный на гриле: простая идея для мангала

Блюда, которые на решетке – это короли весенне-летней кухни. Лук завернутый в бекон привлекает внимание еще до того, как успевают подрумяниться.

Луковые кольца с фаршем и беконом выглядят необычно, но готовятся очень просто, пишет Александр Кубицкий. Сочный фарш внутри, мягкий лук и бекон, который постепенно стягивается на жаре и держит всю форму – просто непревзойденное блюдо.

Как испечь луковые донаты с беконом на гриле?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 большие луковицы;

– 500 граммов свиного фарша;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 красный сладкий перец;

– зелень по вкусу;

– соль по вкусу;

– специи по вкусу;

– 200 граммов бекона.

Приготовление:

Лук очистите и нарежьте толстыми кольцами, после чего разберите его на отдельные крупные кольца, чтобы удобно было формировать заготовки. К свиному фаршу добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанный красный перец, зелень, соль и специи, а затем хорошо вымешайте до однородности. Далее между двумя луковыми кольцами плотно выложите слой фарша, формируя круглую заготовку. Каждую такую заготовку оберните полоской бекона, чтобы он хорошо держал форму во время жарки. После этого выложите на решетку гриля и готовьте на умеренном жаре, периодически переворачивая, пока бекон хорошо подрумянится, а фарш полностью приготовится внутри. Подавать лучше всего горячими, сразу после гриля.

Как замариновать лук для салата?

Лук для гриля нарезают тонкими полукольцами или более толстыми кольцами, если он пойдет прямо на решетку, пишет Beszamel. После нарезания его немного сжимают руками, чтобы появился сок и быстрее пошел процесс маринования. Для этого достаточно нескольких минут – за короткое время лук теряет резкость и становится мягче на вкус.

Долго держать его не стоит, потому что после маринада он должен сохранить плотность. Если лук будет слишком мягким, на гриле он быстро потеряет форму и начнет подгорать. Для мяса или овощей обычно хватает 10 – 15 минут, чтобы вкус уже изменился, а сам лук остался пригодным для жара.

