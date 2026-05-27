Не ставьте к шашлыку скучную нарезку: эти салаты спасут стол для барбекю
Когда на мангале уже жарится мясо, труднее всего придумать не гарнир, а нормальный свежий салат. Потому что обычные овощные нарезки быстро надоедают, а майонезные салаты на жаре хочется видеть все меньше и меньше.
Такие варианты хорошо спасают стол для барбекю. Один салат получается более сытным и пряным – с курицей, фетой и соусом в банке. Другой – очень простой, хрустящий и свежий, из молодых овощей и семян, пишет Cookpad.
Как приготовить салат с семенами льна?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 свежих огурца;
– 4 редиса;
– 1/4 кочана свежей капусты;
– пол пучка зеленого лука;
– 2 столовые ложки семян льна, кунжута или тыквенных семечек;
– 2 – 3 столовые ложки масла грецкого ореха или другого масла по вкусу;
– соль по вкусу;
– 1 чайная ложка лимонного сока по желанию.
Невероятная закуска / Фото Сookpad
Приготовление:
- Все овощи хорошо помойте и обсушите.
- Огурцы нарежьте тонкими кружочками или полукружочками, в зависимости от размера.
- Редис также нарежьте тонкими ломтиками.
- Капусту нашинкуйте как можно тоньше, чтобы салат получился более нежным и сочным. Зеленый лук мелко порубите.
- Переложите все подготовленные овощи в большую миску, добавьте соль и слегка перемешайте руками или ложкой, чтобы капуста стала немного мягче и пустила сок.
- Затем всыпьте семена – можно использовать только один вид или смешать несколько для более насыщенного вкуса и текстуры.
- Полейте салат маслом грецкого ореха или любым другим ароматным маслом по вкусу.
- По желанию добавьте немного лимонного сока – он сделает вкус свежее и ярче.
- Все хорошо перемешайте и сразу подавайте салат к столу.
Как приготовить трендовый салат в банке?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 огурца;
– 1 куриное бедро;
– зеленый лук по вкусу;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– лимонный сок по вкусу;
– 1 столовая ложка феты;
– 1 столовая ложка молотых грецких орехов;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– паприка по вкусу;
– хлопья чили по вкусу;
– кунжут по вкусу;
– масло для запекания.
Приготовление:
- Куриное бедро приправьте солью, черным молотым перцем и паприкой, добавьте немного масла и хорошо натрите мясо специями.
- Переложите в форму и запекайте примерно 30 минут при температуре 180 градусов, пока курица не станет румяной и полностью готовой.
- Огурцы нарежьте кусочками, а зеленый лук мелко порубите.
- Готовое куриное мясо немного охладите и разберите на волокна.
- В большую банку или контейнер выложите огурцы, курицу и зеленый лук.
- Добавьте сметану, соевый соус, немного лимонного сока, соль, черный перец, хлопья чили и кунжут. Затем добавьте фету и молотые грецкие орехи.
- Закройте банку крышкой и хорошо встряхните, чтобы заправка равномерно покрыла все ингредиенты.
- Подавайте салат сразу после приготовления.