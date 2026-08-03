Арбуз с брынзой: в банке и в стакане – 3 идеи, которые стоит попробовать летом

Лето – лучшее время для арбуза: его уже много на рынках, он сладкий, сочный и легко становится основой не только для десерта после обеда. А 3 августа еще и отмечают День арбуза, поэтому это хороший повод взглянуть на него немного шире.

Из арбуза можно приготовить холодный салат с огурцом, брынзой и мятой, быстрый лимонад или даже заготовку на зиму, сообщает 24 Канал. Все три варианта отличаются по вкусу, но имеют одно общее преимущество – не отнимают много времени в сезон, когда хочется простых и свежих блюд.

Как приготовить салат из арбуза, огурцов и брынзы?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 – 3

Ингредиенты:

– 400 граммов арбуза;

– 2 огурца;

– 50 граммов рукколы;

– 100 граммов брынзы или фелаты;

– 10 листочков мяты;

– 1 перец чили;

– 6 столовых ложек оливкового масла;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Что добавить в салат: смотрите видео

Приготовление:

Арбуз очистите от кожуры и нарежьте средними кубиками. Семечки можно взять или оставить по желанию. Огурцы помойте и также нарежьте средними кубиками. Переложите арбуз и огурцы в миску, добавьте рукколу, листики мяты и тонко нарезанный перец чили. Сбрызните салат оливковым маслом, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Брынзу или фелату раскрошите руками, добавьте в салат и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки арбуза сохранили форму.

Как приготовить арбуз на зиму?

Время : 40 минут + охлаждение

: 40 минут + охлаждение Порций: зависит от количества банок

Ингредиенты:

– арбуз;

– лавровый лист по вкусу;

– душистый перец по вкусу.

Для маринада на 1 литр воды:

– 4 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 60 миллилитров уксуса.

Как приготовить консервы из арбуза: смотрите видео

Приготовление:

Выбирайте спелый, сладкий, но не перезрелый арбуз. Кожура должна быть плотной, без трещин. Срежьте верхнюю часть арбуза, очистите тонкий верхний слой кожуры, но оставьте немного зеленой части, чтобы кусочки лучше держали форму. Нарежьте арбуз треугольными ломтиками, как обычные дольки. На дно чистой банки положите лавровый лист и несколько горошин душистого перца. Плотно выложите кусочки арбуза в банку срезом вниз, а кожурой вверх. Заполняйте банку плотно, так как после заливки кипятком арбуз немного осядет. Залейте кусочки арбуза кипятком без соли, сахара и уксуса, накройте крышкой и оставьте на 10 – 15 минут, чтобы кусочки хорошо прогрелись. Затем слейте воду из банки в кастрюлю, добавьте сахар, соль и уксус из расчета на 1 литр воды. Доведите маринад до кипения и сразу залейте им арбузы. Плотно закрутите банки крышками, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Как приготовить лимонад из арбуза?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 3 – 4

Ингредиенты:

– 700 граммов арбуза;

– 0,5 лимона;

– 1 – 2 столовые ложки меда;

– 500 миллилитров воды;

– лед по вкусу.

Как выглядит лимонад из арбуза: смотрите видео

Приготовление: