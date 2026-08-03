Арбуз с брынзой: в банке и в стакане – 3 идеи, которые стоит попробовать летом
Лето – лучшее время для арбуза: его уже много на рынках, он сладкий, сочный и легко становится основой не только для десерта после обеда. А 3 августа еще и отмечают День арбуза, поэтому это хороший повод взглянуть на него немного шире.
Из арбуза можно приготовить холодный салат с огурцом, брынзой и мятой, быстрый лимонад или даже заготовку на зиму, сообщает 24 Канал. Все три варианта отличаются по вкусу, но имеют одно общее преимущество – не отнимают много времени в сезон, когда хочется простых и свежих блюд.
Как приготовить салат из арбуза, огурцов и брынзы?
- Время: 15 минут
- Порций: 2 – 3
Ингредиенты:
– 400 граммов арбуза;
– 2 огурца;
– 50 граммов рукколы;
– 100 граммов брынзы или фелаты;
– 10 листочков мяты;
– 1 перец чили;
– 6 столовых ложек оливкового масла;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Что добавить в салат: смотрите видео
Приготовление:
- Арбуз очистите от кожуры и нарежьте средними кубиками.
- Семечки можно взять или оставить по желанию.
- Огурцы помойте и также нарежьте средними кубиками. Переложите арбуз и огурцы в миску, добавьте рукколу, листики мяты и тонко нарезанный перец чили. Сбрызните салат оливковым маслом, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.
- Брынзу или фелату раскрошите руками, добавьте в салат и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки арбуза сохранили форму.
Как приготовить арбуз на зиму?
- Время: 40 минут + охлаждение
- Порций: зависит от количества банок
Ингредиенты:
– арбуз;
– лавровый лист по вкусу;
– душистый перец по вкусу.
Для маринада на 1 литр воды:
– 4 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 60 миллилитров уксуса.
Как приготовить консервы из арбуза: смотрите видео
Приготовление:
- Выбирайте спелый, сладкий, но не перезрелый арбуз.
- Кожура должна быть плотной, без трещин. Срежьте верхнюю часть арбуза, очистите тонкий верхний слой кожуры, но оставьте немного зеленой части, чтобы кусочки лучше держали форму.
- Нарежьте арбуз треугольными ломтиками, как обычные дольки.
- На дно чистой банки положите лавровый лист и несколько горошин душистого перца.
- Плотно выложите кусочки арбуза в банку срезом вниз, а кожурой вверх. Заполняйте банку плотно, так как после заливки кипятком арбуз немного осядет.
- Залейте кусочки арбуза кипятком без соли, сахара и уксуса, накройте крышкой и оставьте на 10 – 15 минут, чтобы кусочки хорошо прогрелись. Затем слейте воду из банки в кастрюлю, добавьте сахар, соль и уксус из расчета на 1 литр воды.
- Доведите маринад до кипения и сразу залейте им арбузы.
- Плотно закрутите банки крышками, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Как приготовить лимонад из арбуза?
- Время: 10 минут
- Порций: 3 – 4
Ингредиенты:
– 700 граммов арбуза;
– 0,5 лимона;
– 1 – 2 столовые ложки меда;
– 500 миллилитров воды;
– лед по вкусу.
Как выглядит лимонад из арбуза: смотрите видео
Приготовление:
- Арбуз очистите от кожуры, по желанию удалите косточки и нарежьте мякоть кусочками.
- Переложите арбуз в чашу блендера, добавьте сок половины лимона и мед. Вместо меда можно использовать сахарную пудру или сироп. Измельчите все до однородной консистенции.
- Добавьте воду – обычную или газированную – и еще раз короткую перемешивайте.
- Попробуйте лимонад и, при необходимости, добавьте еще немного меда или лимонного сока по вкусу.
- Подавайте напиток хорошо охлажденным, со льдом.