30 августа, 08:40
Что приготовить из баклажанов: 3 легких рецепта

Лилия Имбировская-Сиваковская
Сезон овощей в разгаре, поэтому стоит насытиться ими вволю. Например, любимый баклажан – это всегда вкусно и оригинально.

Баклажан – это тот овощ, который обожают абсолютно все. Он всегда имеет оригинальный вкус и прекрасно дополняет даже праздничную трапезу. 24 Канал предлагает простые рецепты с баклажаном от портала Cookpad – здесь каждый найдет что-то себе по вкусу.

Как сделать маринованные баклажаны?

  • Время: 20 минут + маринование
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 1 килограмм баклажанов;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 перец чили;
– 1 пучок базилика;
– 2 столовые ложки винного уксуса;
– 200 миллилитров растительного масла;
– соль

Приготовление:

  1. Баклажаны очистите от кожуры и нарежьте кружочками.
  2. Посыпьте их солью и оставьте под гнетом на 24 часа.
  3. Выделенный сок слейте, кружочки обдайте кипятком и обсушите салфетками.
  4. В подготовленную банку выкладывайте слоями баклажаны, измельченный чеснок, кусочки перца чили и листья базилика.
  5. Влейте винный уксус и полностью залейте овощи маслом.
  6. Поставьте банку в темное место на трое суток при комнатной температуре.
  7. Хранить баклажаны нужно в прохладе и без доступа света. Есть можно уже после настаивания или отложить как консервацию на зиму.

Как сделать салат из баклажанов?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 2 баклажана;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 1 плавленый сырок;
– 2 – 3 яйца;
– майонез;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Обжарьте их на растительном масле так, чтобы кусочки оставались целостными.
  2. За несколько минут до готовности добавьте измельченный чеснок, посолите по вкусу.
  3. Морковь натрите на терке, а лук мелко нарежьте. Обжарьте их вместе до мягкости.
  4. Теперь формируйте салат слоями: сначала баклажаны, сверху тонкий слой майонеза, затем смесь моркови с луком. Затем снова майонез, далее выложите натертые яйца, также смажьте майонезом, а финальным слоем будет тертый сыр.
  5. Перед подачей оставьте блюдо на несколько часов в холодильнике, чтобы вкусы хорошо соединились.

Как сделать рататуй?

Время: 1 час 15 минут

Порций: 6

Ингредиенты
– 1 болгарский перец;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 200 миллилитров томатного пюре (или свежие натертые помидоры);
– соль, перец, сушеный или свежий тимьян, базилик
оливковое масло.

Приготовление:

  1. На сковороде поджарьте лук, чеснок и перец, пока они не станут мягкими. Затем добавьте томатное пюре, приправьте солью, перцем и специями. Протушите смесь около 10 – 15 минут.
  2. Баклажан, кабачок и помидоры нарежьте тонкими кружочками.
  3. На дно формы равномерно выложите томатный соус. Сверху разложите овощи в виде спирали, чередуя по цвету.
  4. Полейте овощи ароматным маслом со специями. По желанию в само масло можно добавить измельченный чеснок или свежую зелень.
  5. Накройте форму пергаментом, вырезанным по ее размеру, и отправьте в духовку.
  6. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 40 – 50 минут, пока овощи не станут мягкими.

Приятного аппетита!