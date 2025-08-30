Сезон овочів у розпалі, тож варто насититися ними досхочу. Наприклад, улюблений баклажан – це завжди смачно та оригінально.

Баклажан – це той овоч, який обожнюють абсолютно усі. Він завжди має оригінальний смак і чудово доповнює навіть святкову трапезу. 24 Канал пропонує прості рецепти з баклажаном від порталу Cookpad – тут кожен знайде щось собі до смаку.

Не пропустіть Мʼясо просто танутиме в роті: у чому найкраще маринувати шашлик

Як зробити мариновані баклажани?

Час : 20 хвилин + маринування

: 20 хвилин + маринування Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм баклажанів;

– 3 зубчики часнику;

– 1 перець чилі;

– 1 пучок базиліку;

– 2 столові ложки винного оцту;

– 200 мілілітрів рослинної олії;

– сіль

Приготування:

Баклажани очистіть від шкірки та наріжте кружальцями. Посипте їх сіллю й залиште під гнітом на 24 години. Виділений сік злийте, кружальця обдайте окропом і обсушіть серветками. У підготовлену банку викладайте шарами баклажани, подрібнений часник, шматочки перцю чилі та листя базиліку. Влийте винний оцет і повністю залийте овочі олією. Поставте банку в темне місце на три доби при кімнатній температурі. Зберігати баклажани потрібно в прохолоді та без доступу світла. Їсти можна вже після настоювання або відкласти як консервацію на зиму.

Як зробити салат з баклажанів?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 1 плавлений сирок;

– 2 – 3 яйця;

– майонез;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Баклажани почистіть від шкірки та наріжте кубиками. Обсмажте їх на олії так, щоб шматочки залишалися цілісними. За кілька хвилин до готовності додайте подрібнений часник, посоліть до смаку. Моркву натріть на тертці, а цибулю дрібно наріжте. Обсмажте їх разом до м’якості. Тепер формуйте салат шарами: спочатку баклажани, зверху тонкий шар майонезу, потім суміш моркви з цибулею. Потім знову майонез, далі викладіть натерті яйця, також змастіть майонезом, а фінальним шаром буде тертий сир. Перед подачею залиште страву на кілька годин у холодильнику, щоб смаки гарно поєдналися.

Як зробити рататуй?

Час: 1 година 15 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 болгарський перець;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 200 мілілітрів томатного пюре (або свіжі натерті помідори);

– сіль, перець, сушений або свіжий тим’ян, базилік

оливкова олія.

Приготування:

На сковороді підсмажте цибулю, часник і перець, поки вони не стануть м’якими. Потім додайте томатне пюре, приправте сіллю, перцем і спеціями. Протушкуйте суміш близько 10 – 15 хвилин. Баклажан, кабачок і помідори наріжте тонкими кружальцями. На дно форми рівномірно викладіть томатний соус. Зверху розкладіть овочі у вигляді спіралі, чергуючи за кольором. Полийте овочі ароматною олією зі спеціями. За бажанням у саму олію можна додати подрібнений часник чи свіжу зелень. Накрийте форму пергаментом, вирізаним за її розміром, і відправте в духовку. Запікайте при температурі 180 градусів протягом 40 – 50 хвилин, доки овочі не стануть м’якими.

Смачного!