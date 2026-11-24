Не только для обжарки: из 1 килограмма моркови получается 4 ужина для всей семьи
Морковь часто покупают для борща, супа или зажарки, а потом остатки еще несколько дней лежат в холодильнике. Хотя из этого простого продукта можно приготовить не одно дополнительное блюдо, а полноценный ужин для всей семьи.
Запеченная морковь, тушеная курица, суп-пюре с чечевицей и морковные оладьи – четыре разных варианта без сложных ингредиентов. Один килограмм легко разделить на несколько блюд и использовать морковь гораздо интереснее, чем просто для обжарки, пишет the_elena_health
Как приготовить запеченную морковь с чесноком?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов моркови;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Какая это вкуснятина / Фото unsplash
Приготовление:
- Морковь очистите и нарежьте брусочками или большими кусочками.
- Чеснок мелко измельчите или пропустите через пресс.
- Переложите морковь в миску, добавьте чеснок, масло, соль и перец.
- Хорошо перемешайте и выложите одним слоем на противень, застеленный пергаментом.
- Запекайте при 200 градусах примерно 30 – 35 минут, пока морковь не станет мягкой и слегка не подрумянится.
- Подавайте в качестве гарнира к курице, рыбе, гречке или другим крупам.
Как приготовить морковь с куриными бедрами?
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 куриных бедра;
– 500 граммов моркови;
– 1 большая луковица;
– 150 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Какой аромат / Фото unsplash
Приготовление:
- Куриные бедра посолите и поперчите.
- Разогрейте масло в глубокой сковороде и обжарьте бедра с обеих сторон до румяной корочки.
- Морковь очистите и нарежьте большими кусочками. Лук нарежьте полукольцами.
- Добавьте овощи к курице и обжаривайте еще 3 – 4 минуты.
- Влейте воду, накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно 40 минут.
- Перед подачей проверьте готовность курицы и, при необходимости, добавьте еще соли или перца.
Как приготовить морковный суп-пюре с красной чечевицей?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов моркови;
– 200 граммов красной чечевицы;
– 1 луковица;
– 1 литр воды или овощного бульона;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Морковь очистите и нарежьте небольшими кусочками. Лук мелко нарежьте.
- В кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте лук до мягкости.
- Добавьте морковь и промытую красную чечевицу.
- Влейте воду или бульон и доведите до кипения.
- Варите примерно 20 минут, пока морковь и чечевица не станут мягкими.
- Измельчите суп погружным блендером до однородной консистенции.
- Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.
Как приготовить морковные оладьи?
- Время: 30 минут
- Порций: 3 – 4
Ингредиенты:
– 400 граммов моркови;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки пшеничной муки или овсяных хлопьев;
– 70 граммов твердого сыра – по желанию;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Морковь очистите и натрите на мелкой или средней терке.
- Добавьте яйца, муку или овсяные хлопья, соль и перец.
- По желанию натрите твердый сыр и добавьте в морковную массу.
- Хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
- Выкладывайте массу ложкой и формируйте небольшие оладьи.
- Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
- Для запеченного варианта выложите оладьи на пергамент и запекайте примерно 20 – 25 минут при 190 градусах.