Настоящий вкус поздней осени: 5 простых кулинарных хитов из самых доступных овощей

Ноябрь традиционно завершает огородный сезон, оставляя на прилавках самые выносливые и стойкие плоды поздней осени: пастернак, корневую сельдерей, плотную свеклу и сладкую морковь.

Многие привыкли воспринимать эти овощи лишь как дополнение к супам или ингредиенты для привычного винегрета, однако именно в период первых заморозков они достигают максимальной концентрации сахаров и глубокого пряного аромата, сообщает 24 Канал.

Главный секрет приготовления поздних корнеплодов заключается в длительном запекании при низкой температуре или медленном томлении. Сухое тепло духовки выпаривает лишнюю влагу, запускает естественный процесс карамелизации и превращает плотную, порой волокнистую мякоть в шелковистое, нежное пюре с выраженными ореховыми и пряными нотками.

Карамелизованное овощное ассорти с медом и тимьяном

Самый простой способ подчеркнуть естественную сладость корнеплодов – запечь их большими кусочками на противне. Для этого пастернак, морковь, свеклу и корень сельдерея нарезают ломтиками толщиной примерно 2 сантиметра, отдельно сбрызгивают оливковым маслом, смесью жидкого меда, горчицы в зернах и свежего тимьяна, чтобы свекольный сок не окрасил светлые овощи раньше времени.

Противень отправляют в разогретую до 190 градусов духовку на 35–40 минут, пока края не покроются аппетитной янтарной корочкой, а серединка не станет мягкой, как сливочное масло.

Бархатистый крем-суп из корня сельдерея и яблока

Корень сельдерея обладает ярким пикантным вкусом, который безупречно уравновешивается кислинкой твердого зимнего яблока. Очищенный сельдерей и яблоко нарезают кубиками, обжаривают на сливочном масле с измельченным луком в течение 5 минут, почему заливают овощным или куриным бульоном и варят до полной мягкости около 20 минут.

Вкус осени / Фото V-ZUG

Горячую массу взбивают погружным блендером вместе с жирными сливками до зеркальной гладкости, приправляют щепоткой молотого мускатного ореха и подают с поджаренными грецкими орехами или ржаными сухариками.

Пряное рагу с пастернаком, фасолью и копченой паприкой

Пастернак обладает нежным ароматом, напоминающим сочетание моркови и петрушки с легким ванильным оттенком, что делает его прекрасной основой для густых тушеных блюд. В глубоком сотейнике обжаривают кольца лука, кубики пастернака и моркови, добавляют томаты в собственном соку, консервированную белую фасоль, чеснок и щедрую ложку копченой паприки.

Блюдо тушат под крышкой на медленном огне примерно 25 – 30 минут до загустения соуса, получая густой сытный обед, который долго сохраняет тепло.

Теплый салат из запеченной свеклы с фетой и кедровыми орешками

Вместо тяжелых майонезных закусок поздняя свекла лучше всего раскрывается в теплом виде. Корнеплод заворачивают в фольгу с каплей масла и запекают при 200 градусах примерно 50 минут до полной готовности, после чего чистят и нарезают большими треугольниками.

Теплые кусочки выкладывают на свежие листья рукколы или шпината, дополняют кубиками солоноватого сыра фета или брынзы, поливают заправкой из лимонного сока, зернистой горчицы и масла и посыпают орешками, подсушенными на сухой сковороде.

Золотистые овощные оладьи из моркови и пастернака

Если традиционные картофельные оладьи хочется разнообразить чем-то более ярким, морковь и пастернак придают хрустящую корочку и насыщенный сладковатый привкус. Овощи натирают на средней терке в равных пропорциях, добавляют 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, измельченный зубчик чеснока, щепотку соли и молотого кориандра.

Массу тщательно вымешивают и жарят небольшими оладьями на разогретом масле по 3 – 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки, подавая к столу горячими вместе с густым чесночным соусом на основе сметаны и свежей зелени.