Справжній смак пізньої осені: 5 простих кулінарних хітів із найдоступніших овочів

Що приготувати у листопаді / Колаж 24 Каналу
Листопад традиційно завершує городній сезон, залишаючи на прилавках найвитриваліші та найстійкіші плоди пізньої осені: пастернак, кореневу селеру, щільний буряк і солодку моркву.
Багато хто звик сприймати ці овочі лише як допоміжну засмажку до супів або компоненти для звичного вінегрету, проте саме в період перших приморозків вони досягають максимальної концентрації цукрів і глибокого пряного аромату, розповідає 24 Канал.
Головна таємниця приготування пізніх коренеплодів полягає в тривалому температурному запіканні або повільному томлінні. Сухе тепло духовки випаровує зайву вологу, запускає природний процес карамелізації та перетворює щільну, часом волокнисту м'якоть на шовкове, ніжне пюре з виразними горіховими та пряними нотками.
Карамелізоване овочеве асорті з медом і чебрецем
Найпростіший спосіб підкреслити природний солод коренеплодів – запекти їх великими брусочками на деко. Для цього пастернак, моркву, буряк і корінь селери нарізають скибочками завтовшки приблизно 2 сантиметри, окремо збризкують оливковою олією, сумішшю рідкого меду, гірчиці в зернах і свіжого чебрецю, щоб буряковий сік не зафарбував світлі овочі завчасно.
Деко відправляють у розігріту до 190 градусів духовку на 35 – 40 хвилин, поки краї не візьмуться апетитною бурштиновою скоринкою, а серединка не стане м'якою, як вершкове масло.
Оксамитовий крем-суп із кореня селери та яблука
Корінь селери має яскравий пікантний характер, який бездоганно врівноважується кислинкою твердого зимового яблука. Очищену селеру та яблуко нарізають кубиками, обсмажують на вершковому маслі з подрібненою цибулею протягом 5 хвилин, після чого заливають овочевим або курячим бульйоном і варять до повної м'якості близько 20 хвилин.
Смак осені / Фото V-ZUG
Гарячу масу збивають занурювальним блендером разом із жирними вершками до дзеркальної гладкості, присмачують дрібкою меленого мускатного горіха та подають із підсмаженими волоськими горіхами або житніми сухариками.
Пряне рагу з пастернаком, квасолею та копченою паприкою
Пастернак володіє ніжним ароматом, схожим на поєднання моркви та петрушки з легким ванільним шлейфом, що робить його чудовою основою для густих тушкованих страв. У глибокому сотейнику обсмажують кільця цибулі, кубики пастернаку та моркви, додають томати у власному соку, консервовану білу квасолю, часник і щедру ложку копченої паприки.
Страву млоять під кришкою на повільному вогні приблизно 25 – 30 хвилин до загустіння соусу, отримуючи густий ситний обід, який надовго зберігає тепло.
Теплий салат із запеченого буряка з фетою та кедровими горішками
Замість важких майонезних закусок пізній буряк найкраще розкривається в теплому вигляді. Коренеплід загортають у фольгу з краплею олії та запікають при 200 градусах приблизно 50 хвилин до повної готовності, після чого чистять і нарізають великими трикутниками.
Теплі шматочки викладають на свіже листя руколи чи шпинату, доповнюють кубиками солонуватого сиру фета або бринзи, поливають заправкою з лимонного соку, зернистої гірчиці й олії та посипають підсушеними на сухій сковороді горішками.
Золотисті овочеві деруни з моркви та пастернаку
Якщо традиційні картопляні деруни хочеться урізноманітнити чимось яскравішим, морква та пастернак дають хрустку скоринку та насичений солодкуватий посмак. Овочі натирають на середній тертці в рівній пропорції, додають 1 яйце, 2 столові ложки борошна, подрібнений зубчик часнику, дрібку солі та меленого коріандру.
Масу ретельно вимішують і смажать невеликими оладками на розігрітій олії по 3 – 4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки, подаючи до столу гарячими разом із густим часниковим соусом на основі сметани та свіжої зелені.
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