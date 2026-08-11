Так сливы вы еще не готовили: 3 простых способа использовать урожай

Сливы можно не только есть свежими: из них получаются ароматный пирог, густой соус для морозилки и заготовка на зиму. Все зависит лишь от того, насколько спелые плоды оказались под рукой.

Сливы не стоит откладывать "на потом" – из них легко приготовить и десерт, и соус, и зимние заготовки. Мягкие плоды лучше использовать для пирога или соуса, а упругие – для консервов на зиму.

Как не испортить урожай?

Прежде всего, сливы нужно быстро перебрать по степени зрелости. Плоды с плесенью, подозрительным запахом или повреждениями лучше сразу выбросить.

Остальные можно превратить в что-то действительно полезное: быстрый пирог, густой соус для морозилки или заготовку на зиму без лишних кулинарных "выкрутасов".

Подарок лета / Фото Pixabay

Как приготовить пирог со сливами?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Этот пирог лучше выпекать для подачи в тот же день – так он лучше всего сохраняет текстуру и вкус.

Ингредиенты на форму 20–22 сантиметра:

– 225 граммов сахара;

– 75 граммов сливочного масла;

– 225 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 2 яйца;

– 24 половинки слив без косточек;

– сахар, лимонный сок и корица для посыпки.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 170 градусов и смажьте форму маслом. Взбейте сахар с маслом. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и яйца, затем перемешайте до однородности. Выложите тесто в форму. Разложите сливы кожицей вверх, слегка посыпьте сахаром, сбрызните лимонным соком и добавьте корицу. Выпекайте примерно час и проверьте готовность деревянной шпажкой.

Как приготовить сливовый соус для мороженого?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Для этого соуса сливы варят без воды. В спелых плодах и так достаточно собственного сока, поэтому лишняя жидкость только затянет процесс.

Сахар добавляют в соотношении одна часть к четырем частям слив. По желанию можно добавить и специи, но хранить такой соус нужно именно в морозилке.

Ингредиенты:

– 1 килограмм хорошо созревших слив;

– 250 граммов сахара;

– корица или другие специи – по желанию.

Приготовление:

Вымойте сливы и положите в кастрюлю с толстым дном без воды. Доведите до кипения и варите на умеренном огне, пока плоды полностью не размягчатся. Удалите косточки и кожицу, а мякоть с соком уваривайте, помешивая, до консистенции соуса. Добавьте сахар и, по желанию, специи. Полностью остудите, разложите по чистым контейнерам или пакетам для заморозки, оставив свободное пространство, герметично закройте и заморозьте.

Такий соус хорошо подходит к мясу, сыру или десертам после размораживания.

Как приготовить сливовые консервы на зиму?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Для этой заготовки не стоит менять количество сахара, воды, размер банок или время обработки. В подборке рекомендуют ориентироваться на проверенную технологию Plum Preserves от Home Food Preservation.

Ингредиенты примерно на 5 банок по 240 миллилитров:

– 5 чашек кислых слив без косточек;

– 4 чашки сахара;

– 1 чашка воды.

Приготовление:

Подготовьте и простерилизуйте банки. Сливы помойте, разрежьте и удалите косточки. Сложите сливы, сахар и воду в кастрюлю. Медленно доведите до кипения, помешивая, пока сахар не растворится. Варите смесь на сильном огне примерно 15 минут, часто помешивая, почти до желейной точки – 104 градусов. Разлейте горячее варенье по горячим банкам, оставив примерно 6 мм свободного пространства. Протрите горлышки, накройте крышками и закрутите. Простерилизуйте банки в кипящей воде.

Когда лучше выбрать заморозку?

Замораживание подходит для целых слив, половинок, четвертинок или готового соуса, если урожай нужно разделить на небольшие порции.

Для лучшего качества берите упругие спелые плоды, мойте их, удаляйте косточки и расфасовывайте в тару со свободным пространством.

Сливы – вот тот случай, когда один фрукт легко используется и в быстром пироге, и в соусе, и в зимних заготовках.