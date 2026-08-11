Сливи не варто відкладати "на потім" – з них легко зробити і десерт, і соус, і зимову заготовку. М’які плоди краще пустити в пиріг або соус, а пружні – у пресерви на зиму.

Як не зіпсувати врожай?

Насамперед сливи треба швидко перебрати за стиглістю. Плоди з пліснявою, підозрілим запахом або пошкодженнями краще одразу викинути.

Решту можна перетворити на щось справді корисне: швидкий пиріг, густий соус для морозилки або заготовку на зиму без зайвих кулінарних "викрутасів".

Подарунок літа / Фото Pixabay

Як приготувати пиріг зі сливами?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Цей пиріг краще пекти для подавання того самого дня – так він найкраще тримає текстуру і смак.

Інгредієнти на форму 20 – 22 сантиметри:

– 225 грамів цукру;

– 75 грамів вершкового масла;

– 225 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– 2 яйця;

– 24 половинки слив без кісточок;

– цукор, лимонний сік і кориця для посипання.

Приготування:

Розігрійте духовку до 170 градусів та змастіть форму маслом. Збийте цукор із маслом. Додайте борошно, розпушувач, сіль і яйця, потім перемішайте до однорідності. Викладіть тісто у форму. Розкладіть сливи шкіркою догори, злегка посипте цукром, збризніть лимонним соком і додайте корицю. Випікайте приблизно годину та перевірте готовність дерев’яною шпажкою.

Як зробити сливовий соус для морозилки?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Для цього соусу сливи варять без води. У стиглих плодах і так достатньо власного соку, тож зайва рідина лише затягне процес.

Цукор додають у співвідношенні одна частина до чотирьох частин слив. За бажанням можна покласти й спеції, але зберігати такий соус треба саме в морозилці.

Інгредієнти:

– 1 кілограм добре достиглих слив;

– 250 грамів цукру;

– кориця або інші спеції – за бажанням.

Приготування:

Помийте сливи й покладіть у каструлю з товстим дном без води. Доведіть до кипіння та варіть на помірному вогні, доки плоди повністю не розм’якнуть. Видаліть кісточки й шкірку, а м’якоть із соком уварюйте, помішуючи, до густоти соусу. Додайте цукор і, за бажанням, спеції. Повністю охолодіть, розкладіть у чисті контейнери або пакети для заморожування, залишивши вільний простір, герметично закрийте й заморозьте.

Такий соус добре пасує до м’яса, сиру або десертів після розморожування.

Як приготувати сливові пресерви на зиму?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Для цієї заготовки не варто змінювати кількість цукру, води, розмір банок або час обробки. У добірці радять орієнтуватися на перевірену технологію Plum Preserves від Home Food Preservation.

Інгредієнти приблизно на 5 банок по 240 мілілітрів:

– 5 чашок кислих слив без кісточок;

– 4 чашки цукру;

– 1 чашка води.

Приготування:

Підготуйте й простерилізуйте банки. Сливи помийте, розріжте та видаліть кісточки. Складіть сливи, цукор і воду в каструлю. Повільно доведіть до кипіння, помішуючи, доки цукор не розчиниться. Варіть суміш на сильному вогні приблизно 15 хвилин, часто помішуючи, майже до желейної точки – 104 градусів. Розкладіть гарячі пресерви в гарячі банки, залишивши приблизно 6 мм вільного простору. Протріть вінця, накрийте кришками та закрутіть. Обробіть банки в киплячій воді.

Коли краще обрати заморозку?

Заморожування підходить для цілих слив, половинок, четвертинок або готового соусу, якщо врожай треба розділити на невеликі порції.

Для кращої якості беріть пружні стиглі плоди, мийте їх, видаляйте кісточки та фасуйте в тару з вільним простором.

Сливи – той випадок, коли один фрукт легко працює і у швидкому пирозі, і в соусі, і в зимових заготовках.