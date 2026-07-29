На Маковии без мака никак: 3 десерта, которые исчезнут со стола первыми на праздник

Маковый Спас, или Маковия, открывает августовские Спасы и имеет узнаваемую кулинарную традицию. В этот день на столе появляются блюда с маком и медом – от простых лепешек до домашней выпечки, которую готовят специально к празднику.

Самое известное блюдо на Маковии – коршуны: ломаные лепешки с маково-медовой заливкой. Но праздничный стол не ограничивается только ими. В Маковый Спас пекут рулеты с маком, пироги, кексы, медовые сладости и сырники с маковой основой, информирует 24 Канал .

Поэтому десерты с маком хорошо вписываются в этот день без лишних объяснений. Сырник на маковой основе, маковые кексы и рулетики можно подать как более современные варианты праздничной выпечки, в которой все равно остается главный вкус Маковия – мак, медовая сладость и домашнее тесто.

Как приготовить творожник на маковой основе?

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 8 – 10

Ингредиенты:

Для маковой основы:

– 200 граммов сухого молотого мака;

– 200 миллилитров горячего молока;

– 70 граммов сахарной пудры;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– 100 граммов клюквы, изюма, цукатов или орехов по вкусу;

– 50 граммов сливочного масла.

Для творожной массы:

– 700 граммов кисломолочного сыра;

– 70 граммов сливочного масла;

– 3 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 1 пакетик пудинга или 40 граммов кукурузного крахмала;

– 1 столовая ложка какао-порошка;

– 50 миллилитров молока;

– щепотка соли.

Дополнительно:

– шоколадное печенье "Делиция" или другое печенье по вкусу.

Как испечь сырник: смотрите видео

Приготовление:

Молотый сухой мак пересыпьте в миску, залейте горячим молоком, перемешайте и оставьте примерно на 20 минут. Тем временем подготовьте творожную массу. Белки отделите от желтков. К желткам добавьте сахар, взбейте миксером до светлой пышной массы. Добавьте размягченное сливочное масло и снова перемешайте миксером. Кисломолочный творог протрите через мелкое сито или перебейте блендером, чтобы масса была более нежной. Порциями добавляйте сыр к желтковому основанию и каждый раз перемешивайте миксером. В конце влейте молоко, добавьте пудинг или кукурузный крахмал, просейте какао-порошок и перемешайте до однородности. Отдельно взбейте белки с щепоткой соли до стойких пиков, добавьте их в творожную массу и осторожно перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. Для макового слоя к охлажденному маку добавьте желтки, сахарную пудру и мягкое сливочное масло. Перемешайте лопаткой. Добавьте клюкву, изюм, цукаты или орехи, всыпьте разрыхлитель и снова перемешайте. Отдельно взбейте белки с щепоткой соли до стойких пиков и частями введите в маковую массу, осторожно перемешивая снизу вверх. На дно формы выложите маковую массу, поверх нее разложите печенье, а сверху выложите творожно-шоколадную массу. Выпекайте творожник в разогретой до 165 градусов духовке примерно 1 час 5 минут. Готовый творожник оставьте в форме до полного охлаждения. По желанию полейте сверху растопленным шоколадом или глазурью.

Как приготовить кексы с маком?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 8 – 10 кексов

Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла;

– 150 граммов сахара;

– 4 яйца;

– 180 граммов муки;

– 15 граммов мака;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 5 граммов разрыхлителя.

Как испечь кексы: смотрите видео

Приготовление:

Размягченное сливочное масло переложите в миску, добавьте сахар и ванильный сахар. Взбейте миксером до светлой пышной массы. По одному добавляйте яйца, каждый раз хорошо взбивая тесто после каждого яйца. Муку смешайте с разрыхлителем, всыпьте до масляно-яичной массы и осторожно перемешайте ложкой или лопаткой до однородности. Добавьте мак и перемешайте еще раз. Разложите тесто в формочки для кексов, заполняя их не до самого верха. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25 минут, пока кексы не поднимутся и станут румяными.

Как приготовить маковые рулетики?

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 10 – 12 рулетиков

Ингредиенты:

– 250 миллилитров теплого молока;

– 25 граммов свежих дрожжей;

– 60 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 500 граммов муки;

– 3 грамма соли;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 50 граммов сливочного масла;

– готовая маковая начинка;

– небольшой кусок мягкого сливочного масла для начинки;

– 1 желток для смазки;

– немного молока для смазки;

– сухой мак для посыпки.

Как сделать рулеты из мака: смотрите видео

Приготовление: