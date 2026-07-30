Маковый рулет с творожным кремом: праздничная выпечка на Спас
Маковый рулет с творожным кремом – это тот случай, когда праздничная выпечка выглядит сложнее, чем готовится. Вся магия здесь заключается в сочетании воздушного бисквита, мака и крема, который после ночи в холодильнике сохраняет форму и становится еще нежнее.
Главный секрет здесь прост: горячий корж нужно свернуть сразу после выпечки. Так рулет не трескается, хорошо держит форму и после ночи в холодильнике становится еще нежнее.
Как приготовить рулет?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 140 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 60 миллилитров растительного масла;
– 80 граммов мака;
– 600 граммов творога;
– 2 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 150 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы.
- Влейте масло, а затем постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем.
- Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, посыпьте маком и выпекайте примерно 10 – 13 минут при температуре 180 градусов.
- Горячий корж сразу сверните в рулет и оставьте до остывания.
- Для крема смешайте творог, яйца, сахар, крахмал и сливочное масло, взбейте блендером до однородности.
- Поставьте массу на водяную баню примерно на 30 минут и постоянно помешивайте, пока она не загустеет.
- Разверните остывший корж, равномерно смажьте его творожным кремом и плотно сверните в рулет.
- Поставьте десерт в холодильник на ночь.
После охлаждения рулет лучше пропитывается, легче нарезается и получается нежным. Если вам нужна праздничная выпечка, которая не рассыпается на тарелке, этот рецепт – именно тот вариант, который вам нужен.