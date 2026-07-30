Маковый рулет с творожным кремом: праздничная выпечка на Спас

Маковый рулет с творожным кремом – это тот случай, когда праздничная выпечка выглядит сложнее, чем готовится. Вся магия здесь заключается в сочетании воздушного бисквита, мака и крема, который после ночи в холодильнике сохраняет форму и становится еще нежнее.

Главный секрет здесь прост: горячий корж нужно свернуть сразу после выпечки. Так рулет не трескается, хорошо держит форму и после ночи в холодильнике становится еще нежнее. Как приготовить рулет? Время: 45 минут

45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 140 граммов муки;

– 150 граммов сахара;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 60 миллилитров растительного масла;

– 80 граммов мака;

– 600 граммов творога;

– 2 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 150 граммов сливочного масла. Приготовление: Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Влейте масло, а затем постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, посыпьте маком и выпекайте примерно 10 – 13 минут при температуре 180 градусов. Горячий корж сразу сверните в рулет и оставьте до остывания. Для крема смешайте творог, яйца, сахар, крахмал и сливочное масло, взбейте блендером до однородности. Поставьте массу на водяную баню примерно на 30 минут и постоянно помешивайте, пока она не загустеет. Разверните остывший корж, равномерно смажьте его творожным кремом и плотно сверните в рулет. Поставьте десерт в холодильник на ночь. После охлаждения рулет лучше пропитывается, легче нарезается и получается нежным. Если вам нужна праздничная выпечка, которая не рассыпается на тарелке, этот рецепт – именно тот вариант, который вам нужен.