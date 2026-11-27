Подготовка к Новому году может занять почти весь день, особенно если запланировать несколько салатов, горячих блюд и десерт. А вот праздничные закуски вполне реально приготовить за считанные минуты – без сложных рецептов и длительного пребывания у плиты.

К новогоднему столу 2027 года 24 Канал предлагает пять простых закусок из доступных продуктов. Это хороший вариант для тех, кто хочет разнообразить праздничное меню и оставить больше времени на отдых и общение с близкими. Как приготовить салат "Праздничный венок"? Время : 45 минут + 1 час на охлаждение

: 45 минут + 1 час на охлаждение Порций: 6 – 8 Ингредиенты:

– 400 граммов картофеля;

– 350 граммов куриного филе;

– 200 граммов маринованных огурцов;

– 4 яйца;

– 150 граммов твердого сыра;

– 200 граммов майонеза;

– 1 большой пучок укропа;

– 8 помидоров черри;

– соль по вкусу. Как приготовить праздничный салат: смотрите видео Приготовление: Картофель отварите в кожуре до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Куриное филе отварите в подсоленной воде, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Яйца отварите вкрутую, очистите и натрите на крупной терке. Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками, а твердый сыр натрите на терке. На большую плоскую тарелку установите формовочное кольцо, а в центр поставьте стакан, чтобы придать салату форму венка. Первым слоем выложите картофель, слегка посолите и смажьте майонезом. Далее последовательно выложите куриное филе, маринованные огурцы, яйца и твердый сыр. Каждый слой смазывайте тонким слоем майонеза. Поставьте салат в холодильник на 1 час, чтобы все слои хорошо пропитались. Осторожно снимите формующее кольцо и уберите стакан из центра. Украсьте салат веточками свежего укропа, имитируя хвойный венок, а сверху равномерно разложите помидоры черри. Пропорции ингредиентов рассчитаны ориентировочно на 6–8 порций, поскольку в оригинальном рецепте они не указаны. Как приготовить печеночный рулет со сливочно-овощной начинкой? Время : 1 час + время на охлаждение

Порций: 8 – 10 Ингредиенты:

Для печеночных блинчиков:

– 500 граммов куриной печени;

– 3 яйца;

– 400 миллилитров молока;

– 100 граммов пшеничной муки;

– 20 граммов растительного масла;

– соль по вкусу.

Для начинки:

– 420 граммов моркови;

– 320 граммов репчатого лука;

– 100 граммов сливочного крем-сыра;

– 100 граммов сметаны;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– растительное масло для жарки.

Для украшения:

– грецкие орехи по вкусу;

– свежая петрушка или другая зелень по вкусу;

– сметана для смазывания рулета. Что добавить в печеночный рулет: смотрите видео Приготовление: Куриную печень очистите от пленок и прожилок, переложите в чашу блендера и взбейте до однородной массы. Добавьте яйца, молоко, муку, растительное масло и соль. Еще раз взбейте блендером до образования однородного жидкого теста без комочков. Разогрейте сковороду и пожарьте тонкие печеночные блинчики с обеих сторон до полной готовности. Оставьте их остывать. Лук очистите и мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке. На сковороде с небольшим количеством масла обжарьте лук до мягкости. Добавьте морковь и жарьте до готовности овощей. Оставьте остывать. К остывшим овощам добавьте сливочный крем-сыр, сметану, чеснок, пропущенный через пресс, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте. На рабочей поверхности разложите пищевую пленку. Выложите 8 печеночных блинчиков внахлест, формируя прямоугольный пласт. Равномерно распределите сливочно-овощную начинку по всей поверхности блинчиков, оставляя немного свободного места у краев. С помощью пищевой пленки аккуратно сверните блинчики в плотный рулет. Заверните его в пленку и поставьте в холодильник на сутки. Перед подачей снимите пленку, смажьте поверхность рулета тонким слоем сметаны, посыпьте измельченными грецкими орехами и свежей зеленью. Нарежьте рулет порционными кусочками и выложите на сервировочную тарелку. Из этого количества ингредиентов получается примерно 13 печеночных блинчиков. Для одного большого рулета используйте 8 блинчиков, а для двух меньших – увеличьте количество начинки. Сам процесс приготовления в оригинале не описан, поэтому последовательность жарки блинчиков, приготовления начинки и формирования рулета воспроизведена в соответствии с указанными ингредиентами и рекомендациями. Как приготовить карпаччо из свеклы с бурратой? Время: 15 минут

15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 500 граммов вареной или запеченной свеклы;

– 200 граммов бурраты (2 шарика);

– 20 граммов рукколы или салатного микса;

– 50 граммов грецких орехов;

– 2 столовые ложки измельченного шнитт-лука;

– морская соль по вкусу;

– свежемолотый черный перец по вкусу.

Для соуса:

– 4 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

– 1 столовая ложка меда;

– 2 столовые ложки лимонного сока. Невероятная закуска / Фото kwestia smaku Приготовление: Вареную или запеченную свеклу очистите от кожуры и нарежьте максимально тонкими ломтиками. Выложите ломтики свеклы внахлест на две большие плоские тарелки. Из бурраты слейте жидкость и выложите по одному шарику сыра в центр каждой тарелки. Дополните карпаччо рукколой или салатным миксом. Грецкие орехи слегка поджарьте на сухой сковороде, измельчите и посыпьте ими блюдо. Добавьте мелко нарезанный шнитт-лук, морскую соль и свежемолотый черный перец. Для заправки смешайте оливковое масло, мед и лимонный сок до однородной консистенции. Полейте карпаччо готовым соусом и сразу подавайте к столу. Как приготовить праздничные тарталетки с крем-сыром и вялеными помидорами? Время: 15 минут

Порций: 10 – 12 тарталеток Ингредиенты:

– 10 – 12 готовых тарталеток;

– 200 граммов сливочного крем-сыра;

– 80 граммов вяленых помидоров в масле;

– 50 граммов твердого сыра;

– 1 зубчик чеснока;

– 30 граммов грецких орехов;

– несколько веточек свежего укропа;

– черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Выложите сливочный крем-сыр в миску. Добавьте твердый сыр, натертый на мелкой терке, и чеснок, пропущенный через пресс. Вяленые помидоры достаньте из масла, слегка просушите бумажным полотенцем и нарежьте мелкими кусочками. Добавьте половину нарезанных помидоров в сырную массу. Всыпьте черный молотый перец и тщательно перемешайте до однородности. Наполните готовые тарталетки сырной начинкой с помощью чайной ложки или кондитерского мешка. Грецкие орехи слегка измельчите ножом. Посыпьте ими начинку, а сверху выложите оставшиеся вяленые помидоры. Украсьте тарталетки небольшими веточками укропа и сразу подавайте к праздничному столу. Как приготовить рулетики из ветчины с сыром и маринованным огурцом? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 10 – 12 рулетиков Ингредиенты:

– 200 граммов ветчины тонкими ломтиками;

– 150 граммов сливочного крем-сыра;

– 80 граммов твердого сыра;

– 2 небольших маринованных огурца;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка майонеза;

– несколько веточек свежего укропа;

– черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Натрите твердый сыр на мелкой терке. Переложите его в миску, добавьте сливочный крем-сыр и майонез. Пропустите чеснок через пресс, мелко нарежьте укроп и добавьте в сырную массу. Поперчите по вкусу и тщательно перемешайте. Маринованные огурцы нарежьте длинными тонкими полосками. Слегка просушите их бумажным полотенцем, чтобы лишняя жидкость не размягчила начинку. Разложите ломтики ветчины на рабочей поверхности. На один край каждого выложите примерно чайную ложку сырной начинки. Положите сверху полоску маринованного огурца и аккуратно сверните ветчину в плотный рулетик. При необходимости закрепите каждый рулетик декоративной шпажкой, чтобы он не разворачивался. Выложите закуску на тарелку швом вниз. Украсьте свежим укропом и поставьте в холодильник на 10 – 15 минут перед подачей.