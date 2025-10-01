Укр Рус
1 октября, 08:04
4

Бережем традиции поколений: 3 блюда, которые стоит приготовить на Покрову Пресвятой Богородицы

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Покрова Пресвятой Богородицы – это важный праздник с духовными и историческими корнями.
  • В этот день на столе должны быть преимущественно постные блюда.

Покрова Пресвятой Богородицы – важный праздник, имеющий глубокие духовные и исторические корни. Он символизирует защиту, веру и единство, и праздновать его нужно соответствующим образом.

В этот день на столе должны быть постные блюда, и этой традиции придерживались еще наши предки. 24 Канал предлагает поддержать традицию предыдущих поколений и приготовить вкусное постное угощение по рецепту портала Cookpad.

Казацкий кулеш

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 500 граммов сала;
– 3 луковицы;
– 1 килограмм пшена;
– пучок зеленого лука;
– пучок укропа;
– 1 банка тушенки;
– 5 яиц;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. В казане или чугунке поджариваем сало, нарезанное брусочками (можно резать и произвольно, как вам удобно). Когда оно начнет топиться и выделять жир, добавляем измельченный лук и обжариваем до золотистого оттенка.
  2. После этого сало с луком достаем ложкой и откладываем отдельно.
  3. В оставшийся жир,, высыпаем пшено и, помешивая, немного поджариваем несколько минут.
  4. Затем заливаем водой так, чтобы ее уровень был примерно на 5 сантиметров выше крупы.
  5. Накрываем крышкой и варим почти до готовности, при необходимости подливая еще немного воды. Когда каша почти дойдет, добавляем соль, перец, мясную тушенку и отложенное сало с луком. Хорошо все перемешиваем.
  6. Далее вбиваем яйца, непрерывно помешивая кашу. Проверяем на вкус достаточно ли соли.
  7. Если все устраивает, всыпаем измельченную зелень, снова перемешиваем и возвращаем блюдо на огонь еще на несколько минут.

Картофельные пирожки

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты
– 1,5 килограмма картофеля;
– 700 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 3 луковицы;
– 200 граммов сала;
– по 1 столовой ложке сметаны и крахмала;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Половину картофеля хорошо вымойте и отварите в шелухе до мягкости. Затем снимите кожуру и перетрите в пюре или пропустите через мясорубку.
  2. Вторую часть картофеля нужно почистить от кожуры, натереть на терке и отжать лишнюю жидкость. Сок не выливайте.
  3. Оба вида картофеля смешайте. Если нужно, подсыпьте немного крахмала. Добавьте яйцо, посолите и поперчите, замесите тесто.
  4. Начинку готовят из творога. Из картофельного теста сформируйте шарики, расплющите их, положите по ложке творога внутрь, залепите края и слепите пирожки. Отварите их в подсоленной воде.
  5. Готовые картофельники должны быть нежными и мягкими.
  6. Вкуснее всего подавать их горячими со шкварками, поджаренным луком и ложкой сметаны.

А еще стол дополнят рыбные тефтели от портала Shuba.

Рыбные тефтели

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 800 граммов филе рыбы;
– 1 лук;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 яйцо;
– соль и перец по вкусу;
– 150 граммов панировочных сухарей;
– зелень по вкусу;
– 40 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

  1. Филе рыбы хорошо промойте, нарежьте небольшими кусочками и вместе с луком и чесноком перемелите через мясорубку.
  2. К полученному фаршу добавьте яйцо, панировочные сухари, измельченную зелень, приправьте солью и перцем и тщательно вымешайте.
  3. Поставьте массу в холодильник примерно на 20 минут, чтобы она стала более плотной.
  4. После этого сформируйте шарики диаметром около 4 сантиметров. Обжарьте их в хорошо разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Готовые рыбные тефтели выложите на тарелку и подавайте горячими.

Приятного аппетита!

