Покрова Пресвятой Богородицы – важный праздник, имеющий глубокие духовные и исторические корни. Он символизирует защиту, веру и единство, и праздновать его нужно соответствующим образом.

В этот день на столе должны быть постные блюда, и этой традиции придерживались еще наши предки. 24 Канал предлагает поддержать традицию предыдущих поколений и приготовить вкусное постное угощение по рецепту портала Cookpad.

Казацкий кулеш

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов сала;

– 3 луковицы;

– 1 килограмм пшена;

– пучок зеленого лука;

– пучок укропа;

– 1 банка тушенки;

– 5 яиц;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

В казане или чугунке поджариваем сало, нарезанное брусочками (можно резать и произвольно, как вам удобно). Когда оно начнет топиться и выделять жир, добавляем измельченный лук и обжариваем до золотистого оттенка. После этого сало с луком достаем ложкой и откладываем отдельно. В оставшийся жир,, высыпаем пшено и, помешивая, немного поджариваем несколько минут. Затем заливаем водой так, чтобы ее уровень был примерно на 5 сантиметров выше крупы. Накрываем крышкой и варим почти до готовности, при необходимости подливая еще немного воды. Когда каша почти дойдет, добавляем соль, перец, мясную тушенку и отложенное сало с луком. Хорошо все перемешиваем. Далее вбиваем яйца, непрерывно помешивая кашу. Проверяем на вкус достаточно ли соли. Если все устраивает, всыпаем измельченную зелень, снова перемешиваем и возвращаем блюдо на огонь еще на несколько минут.

Картофельные пирожки

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма картофеля;

– 700 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 3 луковицы;

– 200 граммов сала;

– по 1 столовой ложке сметаны и крахмала;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Половину картофеля хорошо вымойте и отварите в шелухе до мягкости. Затем снимите кожуру и перетрите в пюре или пропустите через мясорубку. Вторую часть картофеля нужно почистить от кожуры, натереть на терке и отжать лишнюю жидкость. Сок не выливайте. Оба вида картофеля смешайте. Если нужно, подсыпьте немного крахмала. Добавьте яйцо, посолите и поперчите, замесите тесто. Начинку готовят из творога. Из картофельного теста сформируйте шарики, расплющите их, положите по ложке творога внутрь, залепите края и слепите пирожки. Отварите их в подсоленной воде. Готовые картофельники должны быть нежными и мягкими. Вкуснее всего подавать их горячими со шкварками, поджаренным луком и ложкой сметаны.

А еще стол дополнят рыбные тефтели от портала Shuba.

Рыбные тефтели

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов филе рыбы;

– 1 лук;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 яйцо;

– соль и перец по вкусу;

– 150 граммов панировочных сухарей;

– зелень по вкусу;

– 40 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Филе рыбы хорошо промойте, нарежьте небольшими кусочками и вместе с луком и чесноком перемелите через мясорубку. К полученному фаршу добавьте яйцо, панировочные сухари, измельченную зелень, приправьте солью и перцем и тщательно вымешайте. Поставьте массу в холодильник примерно на 20 минут, чтобы она стала более плотной. После этого сформируйте шарики диаметром около 4 сантиметров. Обжарьте их в хорошо разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые рыбные тефтели выложите на тарелку и подавайте горячими.

Приятного аппетита!

Какое блюдо от предков стоит попробовать?