Бережем традиции поколений: 3 блюда, которые стоит приготовить на Покрову Пресвятой Богородицы
- Покрова Пресвятой Богородицы – это важный праздник с духовными и историческими корнями.
- В этот день на столе должны быть преимущественно постные блюда.
Покрова Пресвятой Богородицы – важный праздник, имеющий глубокие духовные и исторические корни. Он символизирует защиту, веру и единство, и праздновать его нужно соответствующим образом.
В этот день на столе должны быть постные блюда, и этой традиции придерживались еще наши предки. 24 Канал предлагает поддержать традицию предыдущих поколений и приготовить вкусное постное угощение по рецепту портала Cookpad.
Казацкий кулеш
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов сала;
– 3 луковицы;
– 1 килограмм пшена;
– пучок зеленого лука;
– пучок укропа;
– 1 банка тушенки;
– 5 яиц;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- В казане или чугунке поджариваем сало, нарезанное брусочками (можно резать и произвольно, как вам удобно). Когда оно начнет топиться и выделять жир, добавляем измельченный лук и обжариваем до золотистого оттенка.
- После этого сало с луком достаем ложкой и откладываем отдельно.
- В оставшийся жир,, высыпаем пшено и, помешивая, немного поджариваем несколько минут.
- Затем заливаем водой так, чтобы ее уровень был примерно на 5 сантиметров выше крупы.
- Накрываем крышкой и варим почти до готовности, при необходимости подливая еще немного воды. Когда каша почти дойдет, добавляем соль, перец, мясную тушенку и отложенное сало с луком. Хорошо все перемешиваем.
- Далее вбиваем яйца, непрерывно помешивая кашу. Проверяем на вкус достаточно ли соли.
- Если все устраивает, всыпаем измельченную зелень, снова перемешиваем и возвращаем блюдо на огонь еще на несколько минут.
Картофельные пирожки
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма картофеля;
– 700 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 3 луковицы;
– 200 граммов сала;
– по 1 столовой ложке сметаны и крахмала;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Половину картофеля хорошо вымойте и отварите в шелухе до мягкости. Затем снимите кожуру и перетрите в пюре или пропустите через мясорубку.
- Вторую часть картофеля нужно почистить от кожуры, натереть на терке и отжать лишнюю жидкость. Сок не выливайте.
- Оба вида картофеля смешайте. Если нужно, подсыпьте немного крахмала. Добавьте яйцо, посолите и поперчите, замесите тесто.
- Начинку готовят из творога. Из картофельного теста сформируйте шарики, расплющите их, положите по ложке творога внутрь, залепите края и слепите пирожки. Отварите их в подсоленной воде.
- Готовые картофельники должны быть нежными и мягкими.
- Вкуснее всего подавать их горячими со шкварками, поджаренным луком и ложкой сметаны.
А еще стол дополнят рыбные тефтели от портала Shuba.
Рыбные тефтели
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов филе рыбы;
– 1 лук;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 яйцо;
– соль и перец по вкусу;
– 150 граммов панировочных сухарей;
– зелень по вкусу;
– 40 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Филе рыбы хорошо промойте, нарежьте небольшими кусочками и вместе с луком и чесноком перемелите через мясорубку.
- К полученному фаршу добавьте яйцо, панировочные сухари, измельченную зелень, приправьте солью и перцем и тщательно вымешайте.
- Поставьте массу в холодильник примерно на 20 минут, чтобы она стала более плотной.
- После этого сформируйте шарики диаметром около 4 сантиметров. Обжарьте их в хорошо разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.
- Готовые рыбные тефтели выложите на тарелку и подавайте горячими.
Приятного аппетита!
Какое блюдо от предков стоит попробовать?
- Квашеные яблоки – это самое легкое, что вы можете сделать.
- Они подарят оригинальный вкус и долго будут храниться.