Бережемо традиції поколінь: 3 страви, які варто приготувати на Покрови Пресвятої Богородиці
- Покрови Пресвятої Богородиці – це важливе свято з духовними та історичними коренями.
- У цей день на столі повинні бути переважно пісні страви.
Покрови Пресвятої Богородиці – важливе свято, що має глибокі духовні та історичні корені. Воно символізує захист, віру та єдність, і святкувати його потрібно відповідним чином.
У цей день на столі повинні бути пісні страви, і цієї традиції дотримувалися ще наші предки. 24 Канал пропонує підтримати традицію попередніх поколінь та приготувати смачне пісне частування за рецептом порталу Cookpad.
Цікаво "Снідаю завжди однаково": дві улюблені страви Катерини Олос
Козацький куліш
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів сала;
– 3 цибулини;
– 1 кілограм пшона;
– пучок зеленої цибулі;
– пучок кропу;
– 1 банка тушонки;
– 5 яєць;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- У казані або чавунці підсмажуємо сало, нарізане брусочками (можна різати й довільно, як вам зручно). Коли воно почне топитися та виділяти жир, додаємо подрібнену цибулю і обсмажуємо до золотистого відтінку.
- Після цього сало з цибулею дістаємо ложкою й відкладаємо окремо.
- У жир, що залишився, висипаємо пшоно й, помішуючи, трохи підсмажуємо кілька хвилин.
- Потім заливаємо водою так, щоб її рівень був приблизно на 5 сантиметрів вище крупи.
- Накриваємо кришкою й варимо майже до готовності, за потреби підливаючи ще трохи води. Коли каша майже дійде, додаємо сіль, перець, м’ясну тушонку та відкладене сало з цибулею. Добре все перемішуємо.
- Далі вбиваємо яйця, безперервно помішуючи кашу. Перевіряємо на смак чи достатньо солі.
- Якщо все влаштовує, всипаємо подрібнену зелень, знову перемішуємо та повертаємо страву на вогонь ще на кілька хвилин.
Картопляні пиріжки
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма картоплі;
– 700 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 3 цибулини;
– 200 грамів сала;
– по 1 столовій ложці сметани та крохмалю;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Половину картоплі добре вимийте й відваріть у лушпинні до м’якості. Потім зніміть шкірку й перетріть у пюре або пропустіть через м’ясорубку.
- Другу частину картоплі потрібно почистити від шкірки, натерти на тертці та відтиснути зайву рідину. Сік не виливайте.
- Обидва види картоплі змішайте. Якщо потрібно, підсипте трохи крохмалю. Додайте яйце, посоліть і поперчіть, замісіть тісто.
- Начинку готують з кисломолочного сиру. З картопляного тіста сформуйте кульки, розплющіть їх, покладіть по ложці сиру всередину, заліпіть краї та зліпіть пиріжки. Відваріть їх у підсоленій воді.
- Готові картопляники повинні бути ніжними й м’якими.
- Найсмачніше подавати їх гарячими зі шкварками, підсмаженою цибулею та ложкою сметани.
А ще стіл доповнять рибні тефтелі від порталу Shuba.
Рибні тефтелі
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів філе риби;
– 1 цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 1 яйце;
– сіль та перець до смаку;
– 150 грамів панірувальних сухарів;
– зелень до смаку;
– 40 мілілітрів олії.
Приготування:
- Філе риби добре промийте, наріжте невеликими шматочками та разом із цибулею і часником перемеліть через м’ясорубку.
- До отриманого фаршу додайте яйце, панірувальні сухарі, подрібнену зелень, приправте сіллю та перцем і ретельно вимішайте.
- Поставте масу в холодильник приблизно на 20 хвилин, щоб вона стала щільнішою.
- Після цього сформуйте кульки діаметром близько 4 сантиметри. Обсмажте їх у добре розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.
- Готові рибні тефтельки викладіть на тарілку й подавайте гарячими.
Смачного!
Яку страву від предків варто спробувати?
- Квашені яблука – це найлегше, що ви можете зробити.
- Вони подарують оригінальний смак та довго зберігатимуться.