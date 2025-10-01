У цей день на столі повинні бути пісні страви, і цієї традиції дотримувалися ще наші предки. 24 Канал пропонує підтримати традицію попередніх поколінь та приготувати смачне пісне частування за рецептом порталу Cookpad.

Козацький куліш

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів сала;

– 3 цибулини;

– 1 кілограм пшона;

– пучок зеленої цибулі;

– пучок кропу;

– 1 банка тушонки;

– 5 яєць;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

У казані або чавунці підсмажуємо сало, нарізане брусочками (можна різати й довільно, як вам зручно). Коли воно почне топитися та виділяти жир, додаємо подрібнену цибулю і обсмажуємо до золотистого відтінку. Після цього сало з цибулею дістаємо ложкою й відкладаємо окремо. У жир, що залишився, висипаємо пшоно й, помішуючи, трохи підсмажуємо кілька хвилин. Потім заливаємо водою так, щоб її рівень був приблизно на 5 сантиметрів вище крупи. Накриваємо кришкою й варимо майже до готовності, за потреби підливаючи ще трохи води. Коли каша майже дійде, додаємо сіль, перець, м’ясну тушонку та відкладене сало з цибулею. Добре все перемішуємо. Далі вбиваємо яйця, безперервно помішуючи кашу. Перевіряємо на смак чи достатньо солі. Якщо все влаштовує, всипаємо подрібнену зелень, знову перемішуємо та повертаємо страву на вогонь ще на кілька хвилин.

Картопляні пиріжки

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма картоплі;

– 700 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 3 цибулини;

– 200 грамів сала;

– по 1 столовій ложці сметани та крохмалю;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Половину картоплі добре вимийте й відваріть у лушпинні до м’якості. Потім зніміть шкірку й перетріть у пюре або пропустіть через м’ясорубку. Другу частину картоплі потрібно почистити від шкірки, натерти на тертці та відтиснути зайву рідину. Сік не виливайте. Обидва види картоплі змішайте. Якщо потрібно, підсипте трохи крохмалю. Додайте яйце, посоліть і поперчіть, замісіть тісто. Начинку готують з кисломолочного сиру. З картопляного тіста сформуйте кульки, розплющіть їх, покладіть по ложці сиру всередину, заліпіть краї та зліпіть пиріжки. Відваріть їх у підсоленій воді. Готові картопляники повинні бути ніжними й м’якими. Найсмачніше подавати їх гарячими зі шкварками, підсмаженою цибулею та ложкою сметани.

А ще стіл доповнять рибні тефтелі від порталу Shuba.

Рибні тефтелі

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів філе риби;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 1 яйце;

– сіль та перець до смаку;

– 150 грамів панірувальних сухарів;

– зелень до смаку;

– 40 мілілітрів олії.

Приготування:

Філе риби добре промийте, наріжте невеликими шматочками та разом із цибулею і часником перемеліть через м’ясорубку. До отриманого фаршу додайте яйце, панірувальні сухарі, подрібнену зелень, приправте сіллю та перцем і ретельно вимішайте. Поставте масу в холодильник приблизно на 20 хвилин, щоб вона стала щільнішою. Після цього сформуйте кульки діаметром близько 4 сантиметри. Обсмажте їх у добре розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Готові рибні тефтельки викладіть на тарілку й подавайте гарячими.

Смачного!

