Пикник без мангала: вкусные идеи для отдыха, когда не хочется жечь огонь
Поход не природу – это не обязательно работа у костра. Однако это вовсе не означает, что придется отказываться от всего вкусненького!
Если у вас нет мангала или не хочется тратить время и силы на разжигание огня, то важно позаботиться о вкусном перекусе заранее. Прилагать усилия не придется, а пойти на природу с чем-то вкусненьким – это всегда хорошая идея.
Как приготовить рулет из курицы?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 100 граммов сметаны;
– 2 столовые ложки манной крупы;
– 170 граммов твердого сыра;
– 500 граммов куриного фарша;
– 1 луковица;
– чеснок по вкусу;
– специи по вкусу.
Приготовление:
- Яйца слегка взбейте, добавьте манную крупу, сметану и натертый твердый сыр.
- Все хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы масса настоялась.
- Затем выложите ее на противень, разровняйте и выпекайте при температуре 180 градусов 10 – 15 минут.
- Тем временем к куриному фаршу добавьте специи, измельченный лук и, при желании, чеснок. Все тщательно перемешайте.
- Готовую горячую сырную основу достаньте из духовки, равномерно выложите сверху фарш и плотно сверните в рулет. Для надежности сверху перевяжите его ниткой.
- После этого снова поставьте рулет в духовку и допекайте еще 15 – 20 минут до полной готовности.
Как запечь лаваш с мясом?
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 5 лавашей;
– 2 яйца;
– 2 стебля зеленого лука;
– 100 граммов сыра;
– 150 миллилитров молока;
– 200 – 300 граммов мяса или колбасы;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– кабачок, баклажан или перец – по желанию, вместо мяса.
Приготовление:
- Лаваши сложите в форму плотными рядами. Удобнее всего делать так: каждый лаваш слегка сверните или соберите волнами, будто гармошкой, и выкладывайте в форму друг возле друга.
- Между этими рядами разложите кусочки мяса или колбасы. Если готовите без мяса, можете использовать тонко нарезанный кабачок, баклажан или перец. Кабачок и баклажан перед этим лучше немного посолить.
- Для заливки яйца взбейте с молоком, добавьте мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр, соль и перец. Все хорошо перемешайте.
- Подготовленной смесью равномерно залейте лаваш в форме, чтобы заливка попала и сверху, и между слоями. После этого поставьте блюдо в духовку и запекайте примерно 25 минут при температуре 200 градусов.
- В результате лаваш хорошо пропитается, сыр расплавится, а верх станет румяным.
Как приготовить соленые маффины?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 150 миллилитров молока;
– 70 миллилитров растительного или оливкового масла;
– 200 граммов муки;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 1/2 чайной ложки соли;
– черный перец по вкусу;
– 120 граммов ветчины, лекарственной колбасы или сосисок;
– 120 граммов моцареллы;
– 1 небольшой пучок петрушки, укропа или зеленого лука;
– консервированная кукуруза, помидоры черри или другие добавки по вкусу.
Приготовление:
- В миске взбейте яйца с молоком и растительным маслом.
- Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, соль и черный перец, после чего перемешайте до однородности.
- Затем вмешайте ветчину, лекарственную колбасу или сосиски, нарезанные мелкими кубиками, добавьте моцареллу, которую можно нарезать кубиками или натереть, а также измельченную зелень.
- По желанию всыпьте консервированную кукурузу, добавьте помидоры черри или другие составляющие по вкусу.
- Готовое тесто разложите в формы для маффинов. Для этого удобно использовать силиконовые формы или бумажные капсулы.
- Выпекайте маффины при температуре 180 градусов примерно 20 – 25 минут, пока они не станут румяными.
- После этого дайте им немного остыть и подавайте теплыми или холодными.
