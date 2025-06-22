Семья сыта и довольна, а хозяйка не валится с ног: запекаем молодую капусту с мясом

Хозяйкам важно не только позаботиться о родных, но и уделить время себе. А для этого нужно иметь под рукой рецепты, которые не заставят долго стоять у плиты.

Молодая капуста и сочное мясо – это идеальное сочетание, которое точно придется вам по вкусу. 24 Канал предлагает насладиться этим дуэтом по рецепту из инстаграма суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко.

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Рецепт молодой капусты с мясом

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов говяжьего фарша;

– 1 лук;

– соль и перец по вкусу;

– 1 пучок петрушки;

– 1/4 чайной ложки мускатного ореха;

– 1,5 чайнох ложки орегано;

– 70 миллилитров воды;

– 200 граммов твердого сыра;

для капусты:

– 1 средняя молодая капуста;

– масло с травами;

– соль и перец по вкусу;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

для соуса:

– 250 граммов натурального йогурта;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– зеленый лук.

Приготовление:

Нарежьте капусту ломтиками толщиной примерно 1,5 сантиметра. Смажьте маслом с травами каждый стейк из капусты, посолите. Подготовьте фарш: смешайте все компоненты, кроме сыра. Сформируйте небольшие котлетки и выложите их поверх капустных основ. Приготовьте соус, соединив все необходимые ингредиенты, и покройте им каждую котлету. Натертый сыр равномерно посыпьте сверху. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно час. Время может немного варьироваться в зависимости от вашей техники. Готовое блюдо подавайте со сметаной.

Приятного аппетита!

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