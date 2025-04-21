Как будто заново родитесь: что съесть утром после шумного застолья

Празднование – это всегда довольно непростое испытание для организма. И вернуться в норму поможет правильный завтрак.

Если застолье было веселым, кроме привычно утреннего кофе стоит позаботиться и о правильном подборе продуктов на завтрак. Что поможет организму – рассказывает 24 Канал.

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Яйца

Яйца содержат ценные аминокислоты, в частности цистеин и таурин, которые поддерживают очищение печени. Эти соединения помогают организму эффективно выводить токсины, включая ацетальдегид – продукт расщепления алкоголя. Завтрак из яиц – вареных, в виде омлета или яичницы – станет легким и питательным началом дня.

Правильный завтрак после шумного праздника / Фото Freepik

Авокадо

Этот фрукт богат здоровыми жирами, витамины группы B и калий – элементы, важные для надлежащей работы сердца и нервной системы. Калий борется с обезвоживанием, а полезные жиры способствуют энергетическому восстановлению. Добавляйте авокадо в салаты или подавайте его с тостами.

Бананы

Бананы – природный источник калия, магния и природных сахаров, которые помогают быстро восстановить энергетический уровень организма. Они также способствуют уменьшению головной боли и поддерживают водно-солевой баланс после нагрузки на организм.