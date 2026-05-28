Итальянцы из-за этого бесяться: как надо делать и пить кофе с мороженым

Кофе с мороженым – это один из главных трендов, когда становится тепло. Однако часто его делают и потребляют не так, как было задумано изначально.

Итальянское афогато (что означает "утопленный") выглядит роскошно, но если на скорую руку залить первое попавшееся мороженое кипятком из турки, вместо гастрономического кайфа вы получите мутную жидкость и внеплановый визит к стоматологу. Чтобы десерт получился идеальным, стоит знать несколько простых правил, рассказывает Serious eats.

Что нужно знать об афогато?

Афогато – это не утренний кофе и не спасение от летнего зноя, а тяжелый калорийный десерт, который едят ложкой. Огромная доза сахара и жира в сочетании с кофеином не освежают: через час после такого перекуса уровень глюкозы упадет, и вас настигнет усталость. Для прохлады лучше выбрать эспрессо-тоник, а афогато оставить для ленивого вечера.

Главная ошибка домашнего приготовления – экономия на мороженом. Пальмовое или кокосовое масло в дешевых десертах при контакте с горячим моментально расслаивается на неприятные хлопья. Только чистый молочный жир при таянии даст ту самую густую, тягучую сливочную эмульсию.

Если у вас нет профессиональной эспрессо-машины, можно сварить кофе в джезве или гейзерной кофеварке. Однако готовый напиток обязательно надо тщательно процедить через мелкое сито

Чтобы пломбир не превратился в "суп" в первые же секунды, заранее забросьте стаканы в морозилку на 15 минут. Положите ледяной шарик в охлажденную посуду и лейте кофе не на самую верхушку, а осторожно сбоку, по стенке стакана. Ешьте десерт немедленно, подхватывая ложкой баланс горького и сладкого.