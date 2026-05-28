Італійське афогато (що означає "потоплений") виглядає розкішно, але якщо нашвидкуруч залити перше-ліпше морозиво окропом із турки, замість гастрономічного кайфу ви отримаєте каламутну рідину та позаплановий візит до стоматолога. Щоб десерт вдався ідеальним, варто знати кілька простих правил, розповідає Serious eats.

Що потрібно знати про афогато?

Афогато – це не ранкова кава і не порятунок від літного зною, а важкий калорійний десерт, який їдять ложкою. Величезна доза цукру та жиру в поєднанні з кофеїном не освіжають: за годину після такого перекусу рівень глюкози впаде, і вас наздожене втома. Для прохолоди краще обрати еспресо-тонік, а афогато залишити для лінивого вечора.

Головна помилка домашнього приготування – економія на морозиві. Пальмова чи кокосова олія в дешевих десертах при контакті з гарячим моментально розшаровується на неприємні пластівці. Тільки чистий молочний жир при таненні дасть ту саму густу, тягучу вершкову емульсію.

Порція насолоди / Фото Pixabay

Якщо у вас немає професійної еспресо-машини, можна зварити каву в джезві чи гейзерній кавоварці. Проте готовий напій обов’язково треба ретельно процsдити через найдрібніше сито

Щоб пломбір не перетворився на "суп" у перші ж секунди, заздалегідь закиньте склянки в морозилку на 15 хвилин. Покладіть крижану кульку в охолоджений посуд і лийте каву не на саму верхівку, а обережно збоку, по стінці склянки. Їжте десерт негайно, підхоплюючи ложкою баланс гіркого та солодкого.