Итальянское афогато (что означает "утопленный") выглядит роскошно, но если на скорую руку залить первое попавшееся мороженое кипятком из турки, вместо гастрономического кайфа вы получите мутную жидкость и внеплановый визит к стоматологу. Чтобы десерт получился идеальным, стоит знать несколько простых правил, рассказывает Serious eats.

Что нужно знать об афогато?

Афогато – это не утренний кофе и не спасение от летнего зноя, а тяжелый калорийный десерт, который едят ложкой. Огромная доза сахара и жира в сочетании с кофеином не освежают: через час после такого перекуса уровень глюкозы упадет, и вас настигнет усталость. Для прохлады лучше выбрать эспрессо-тоник, а афогато оставить для ленивого вечера.

Главная ошибка домашнего приготовления – экономия на мороженом. Пальмовое или кокосовое масло в дешевых десертах при контакте с горячим моментально расслаивается на неприятные хлопья. Только чистый молочный жир при таянии даст ту самую густую, тягучую сливочную эмульсию.

Если у вас нет профессиональной эспрессо-машины, можно сварить кофе в джезве или гейзерной кофеварке. Однако готовый напиток обязательно надо тщательно процедить через мелкое сито

Чтобы пломбир не превратился в "суп" в первые же секунды, заранее забросьте стаканы в морозилку на 15 минут. Положите ледяной шарик в охлажденную посуду и лейте кофе не на самую верхушку, а осторожно сбоку, по стенке стакана. Ешьте десерт немедленно, подхватывая ложкой баланс горького и сладкого.