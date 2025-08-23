Украина готовится к празднованию Дня Независимости, когда семьи по всей стране традиционно соберутся за одним столом. Праздничное меню можно составить как из классики украинской кухни, так и из любимых современных блюд.

Вкусно 24 подготовил для вас 3 рецепта, которые идеально дополнят праздничный стол. Здесь и салат, и основное блюдо, и сладкое.

Что приготовить на День Независимости?

На холодное – салат из рукколы и креветок

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов рукколы;

– 300 граммов креветок;

– 250 граммов помидоров черри;

– 1 авокадо;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1/2 лимона;

– 1 чайная ложка соевого соуса;

– соль – по вкусу;

– 1 зубок чеснока;

– кунжут – для украшения.

Приготовление:

Сначала креветки очистите от панциря, удалите кишечник и обжарьте на масле, добавив чеснок. Тогда влейте соевый соус и оставьте пропитаться еще на 5 минут.

Авокадо разделите на две части, достаньте косточку и по ложке выковыряйте мякоть, нарежьте средними кубиками. Помидоры разрежьте на две части. Листья рукколы порвите руками и пересыпьте в посудину для салата.

Далее сделайте заправку. Разрежьте лайм или лимон и выжмите сок из половинки. Добавьте оливковое масло, щепотку соли и хорошо перемешайте.

Соедините рукколу, черри и авокадо, и заправьте соусом. Переместите все на плоскую тарелку, сверху хаотично выложите креветки и посыпьте кунжутом. Сбрызните остатками заправки и подавайте.

Приятного аппетита!

На горячее – рассыпчатый рис с мясом

Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 4 куриных бедра;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка специй для курицы;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– соль, перец – по вкусу;

– 1 стакан риса жасмин;

– 2 стакана воды.

Приготовление:

Замаринуйте куриные бедра с маслом и специями. Нарежьте лук и натрите морковь.

Обжарьте овощи на среднем огне, посолите и поперчите.

Промойте рис и выложите его в форму для запекания. Добавьте зажарку, выложите маринованное мясо сверху.

Залейте водой, накройте фольгой и запекайте при температуре 190 градусов 1 час.

За 10 – 15 минут до готовности снимите фольгу, чтобы создать румяную корочку.

Готово!

На десерт – клубничный меренговый рулет с клубникой

Время: 1 час

1 час Порции: 6

Ингредиенты для коржа:

– 4 белка;

– 200 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

– лимонный сок.



Для начинки:

– 300 граммов сливок 33%;

– 150 – 200 граммов клубники;

– 10 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

В белки добавьте щепотку соли, лимонный сок и взбивайте на средней скорости до появления пены.

Смешайте ванильный сахар с обычным и постепенно добавляйте к белкам, взбивая их до устойчивого состояния.

Меренгу выложите на силиконовый коврик или пергамент слоем 1,5 – 2 сантиметра. Выпекайте при 170 градусах 20 – 30 минут. Внутри она должна остаться мягкой, а сверху – с хрустящей корочкой.

Меренговый корж осторожно переложите на второй лист пергамента и дайте полностью остыть.

Тем временем займитесь начинкой. Взбейте охлажденные сливки с ванильным сахаром до пышности. Клубнику помойте и нарежьте кусочками.

На корж выложите крем, сверху клубнику. Часть крема и клубники оставьте для украшения рулета.

Сверните аккуратно корж в рулет с помощью пергамента, и украсьте сверху сливками, клубникой и мятой.

Приятного аппетита!

