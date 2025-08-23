Меню на День Независимости Украины 2025: эти 3 блюда украсят любой стол
- Для празднования Дня Независимости Украины 2025 года можно выбрать не только традиционные украинские рецепты, но и современные.
- На холодное: салат из рукколы и креветок, на горячее: рассыпчатый рис с мясом, на десерт: клубничный меренговый рулет.
Украина готовится к празднованию Дня Независимости, когда семьи по всей стране традиционно соберутся за одним столом. Праздничное меню можно составить как из классики украинской кухни, так и из любимых современных блюд.
Вкусно 24 подготовил для вас 3 рецепта, которые идеально дополнят праздничный стол. Здесь и салат, и основное блюдо, и сладкое.
Что приготовить на День Независимости?
На холодное – салат из рукколы и креветок
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов рукколы;
– 300 граммов креветок;
– 250 граммов помидоров черри;
– 1 авокадо;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1/2 лимона;
– 1 чайная ложка соевого соуса;
– соль – по вкусу;
– 1 зубок чеснока;
– кунжут – для украшения.
Приготовление:
- Сначала креветки очистите от панциря, удалите кишечник и обжарьте на масле, добавив чеснок. Тогда влейте соевый соус и оставьте пропитаться еще на 5 минут.
- Авокадо разделите на две части, достаньте косточку и по ложке выковыряйте мякоть, нарежьте средними кубиками. Помидоры разрежьте на две части. Листья рукколы порвите руками и пересыпьте в посудину для салата.
- Далее сделайте заправку. Разрежьте лайм или лимон и выжмите сок из половинки. Добавьте оливковое масло, щепотку соли и хорошо перемешайте.
- Соедините рукколу, черри и авокадо, и заправьте соусом. Переместите все на плоскую тарелку, сверху хаотично выложите креветки и посыпьте кунжутом. Сбрызните остатками заправки и подавайте.
Приятного аппетита!
На горячее – рассыпчатый рис с мясом
- Время: 1 час 10 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 4 куриных бедра;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка специй для курицы;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– соль, перец – по вкусу;
– 1 стакан риса жасмин;
– 2 стакана воды.
Приготовление:
- Замаринуйте куриные бедра с маслом и специями. Нарежьте лук и натрите морковь.
- Обжарьте овощи на среднем огне, посолите и поперчите.
- Промойте рис и выложите его в форму для запекания. Добавьте зажарку, выложите маринованное мясо сверху.
- Залейте водой, накройте фольгой и запекайте при температуре 190 градусов 1 час.
- За 10 – 15 минут до готовности снимите фольгу, чтобы создать румяную корочку.
Готово!
На десерт – клубничный меренговый рулет с клубникой
- Время: 1 час
- Порции: 6
Ингредиенты для коржа:
– 4 белка;
– 200 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– лимонный сок.
Для начинки:
– 300 граммов сливок 33%;
– 150 – 200 граммов клубники;
– 10 граммов ванильного сахара.
Приготовление:
- В белки добавьте щепотку соли, лимонный сок и взбивайте на средней скорости до появления пены.
- Смешайте ванильный сахар с обычным и постепенно добавляйте к белкам, взбивая их до устойчивого состояния.
- Меренгу выложите на силиконовый коврик или пергамент слоем 1,5 – 2 сантиметра. Выпекайте при 170 градусах 20 – 30 минут. Внутри она должна остаться мягкой, а сверху – с хрустящей корочкой.
- Меренговый корж осторожно переложите на второй лист пергамента и дайте полностью остыть.
- Тем временем займитесь начинкой. Взбейте охлажденные сливки с ванильным сахаром до пышности. Клубнику помойте и нарежьте кусочками.
- На корж выложите крем, сверху клубнику. Часть крема и клубники оставьте для украшения рулета.
- Сверните аккуратно корж в рулет с помощью пергамента, и украсьте сверху сливками, клубникой и мятой.
Приятного аппетита!
