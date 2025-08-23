Меню на День Незалежності України 2025: ці 3 страви прикрасять будь-який стіл
- Для святкування Дня Незалежності України 2025 року можна обрати не лише традиційні українські рецепти, а й сучасні.
- На холодне: салат з руколи та креветок, на гаряче: розсипчастий рис з м'ясом, на десерт: полуничний меренговий рулет.
Україна готується до святкування Дня Незалежності, коли сім'ї по всій країні традиційно зберуться за одним столом. Святкове меню можна скласти як із класики української кухні, так і з улюблених сучасних страв.
Смачно 24 підготував для вас 3 рецепти, які ідеально доповнять святковий стіл. Тут і салат, і основне блюдо, і солодке.
Що приготувати на День Незалежності?
На холодне – салат з руколи та креветок
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів руколи;
– 300 грамів креветок;
– 250 грамів помідорів чері;
– 1 авокадо;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1/2 лимона;
– 1 чайна ложка соєвого соусу;
– сіль – на смак;
– 1 зубок часнику;
– кунжут – для прикраси.
Приготування:
- Спочатку креветки очистьте від панцира, видаліть кишківник і обсмажте на олії, додавши часник. Тоді влийте соєвий соус та залиште просочитися ще на 5 хвилин.
- Авокадо розділіть на дві частини, дістаньте кісточку і за ложкою виколупайте м'якуш, наріжте середніми кубиками. Помідори розріжте на дві частини. Листя руколи порвіть руками та пересипте в посудину для салату.
- Далі зробіть заправку. Розріжте лайм або лимон і вичавіть сік із половинки. Додайте оливкову олію, дрібку солі та добре перемішайте.
- З'єднайте руколу, чері та авокадо, й заправте соусом. Перемістіть все на пласку тарілку, зверху хаотично викладіть креветки й посипте кунжутом. Скропіть залишками заправки й подавайте.
Смачного!
На гаряче – розсипчастий рис з м'ясом
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 4 курячі стегна;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка спецій для курки;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– сіль, перець – на смак;
– 1 склянка рису жасмин;
– 2 склянки води.
Приготування:
- Замаринуйте курячі стегна з олією та спеціями. Наріжте цибулю і натріть моркву.
- Обсмажте овочі на середньому вогні, посоліть та поперчіть.
- Промийте рис і викладіть його у форму для запікання. Додайте засмажку, викладіть мариноване м'ясо зверху.
- Залийте водою, накрийте фольгою й запікайте за температури 190 градусів 1 годину.
- За 10 – 15 хвилин до готовності зніміть фольгу, щоб створити рум'яну скоринку.
Готово!
На десерт – полуничний меренговий рулет
- Час: 1 година
- Порції: 6
Інгредієнти для коржа:
– 4 білки;
– 200 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– лимонний сік.
Для начинки:
– 300 грамів вершків 33%;
– 150 – 200 грамів полуниці;
– 10 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- У білки додайте дрібку солі, лимонний сік і збивайте на середній швидкості до появи піни.
- Змішайте ванільний цукор зі звичайним і поступово додавайте до білків, збиваючи їх до стійкого стану.
- Меренгу викладіть на силіконовий килимок чи пергамент шаром 1,5 – 2 сантиметри. Випікайте при 170 градусах 20 – 30 хвилин. Усередині вона має залишитися м'якою, а зверху – з хрусткою скоринкою.
- Меренговий корж обережно перекладіть на другий лист пергаменту і дайте повністю охолонути.
- Тим часом займіться начинкою. Збийте охолоджені вершки з ванільним цукром до пишності. Полуницю помийте і наріжте шматочками.
- На корж викладіть крем, зверху полуницю. Частину крему та полуниці залиште для прикраси рулету.
- Згорніть акуратно корж у рулет за допомогою пергаменту, і прикрасьте зверху вершками, полуницею та м'ятою.
Смачного!
