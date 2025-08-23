Смачно 24 підготував для вас 3 рецепти, які ідеально доповнять святковий стіл. Тут і салат, і основне блюдо, і солодке.

Що приготувати на День Незалежності?

На холодне – салат з руколи та креветок

Час: 25 хвилин

Порції: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів руколи;

– 300 грамів креветок;

– 250 грамів помідорів чері;

– 1 авокадо;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1/2 лимона;

– 1 чайна ложка соєвого соусу;

– сіль – на смак;

– 1 зубок часнику;

– кунжут – для прикраси.

Приготування:

Спочатку креветки очистьте від панцира, видаліть кишківник і обсмажте на олії, додавши часник. Тоді влийте соєвий соус та залиште просочитися ще на 5 хвилин.

Авокадо розділіть на дві частини, дістаньте кісточку і за ложкою виколупайте м'якуш, наріжте середніми кубиками. Помідори розріжте на дві частини. Листя руколи порвіть руками та пересипте в посудину для салату.

Далі зробіть заправку. Розріжте лайм або лимон і вичавіть сік із половинки. Додайте оливкову олію, дрібку солі та добре перемішайте.

З'єднайте руколу, чері та авокадо, й заправте соусом. Перемістіть все на пласку тарілку, зверху хаотично викладіть креветки й посипте кунжутом. Скропіть залишками заправки й подавайте.

Смачного!

На гаряче – розсипчастий рис з м'ясом

Час: 1 година 10 хвилин

Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 курячі стегна;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка спецій для курки;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– сіль, перець – на смак;

– 1 склянка рису жасмин;

– 2 склянки води.

Приготування:

Замаринуйте курячі стегна з олією та спеціями. Наріжте цибулю і натріть моркву.

Обсмажте овочі на середньому вогні, посоліть та поперчіть.

Промийте рис і викладіть його у форму для запікання. Додайте засмажку, викладіть мариноване м'ясо зверху.

Залийте водою, накрийте фольгою й запікайте за температури 190 градусів 1 годину.

За 10 – 15 хвилин до готовності зніміть фольгу, щоб створити рум'яну скоринку.

Готово!

На десерт – полуничний меренговий рулет

Час: 1 година

Порції: 6

Інгредієнти для коржа:

– 4 білки;

– 200 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– лимонний сік.



Для начинки:

– 300 грамів вершків 33%;

– 150 – 200 грамів полуниці;

– 10 грамів ванільного цукру.

Приготування:

У білки додайте дрібку солі, лимонний сік і збивайте на середній швидкості до появи піни.

Змішайте ванільний цукор зі звичайним і поступово додавайте до білків, збиваючи їх до стійкого стану.

Меренгу викладіть на силіконовий килимок чи пергамент шаром 1,5 – 2 сантиметри. Випікайте при 170 градусах 20 – 30 хвилин. Усередині вона має залишитися м'якою, а зверху – з хрусткою скоринкою.

Меренговий корж обережно перекладіть на другий лист пергаменту і дайте повністю охолонути.

Тим часом займіться начинкою. Збийте охолоджені вершки з ванільним цукром до пишності. Полуницю помийте і наріжте шматочками.

На корж викладіть крем, зверху полуницю. Частину крему та полуниці залиште для прикраси рулету.

Згорніть акуратно корж у рулет за допомогою пергаменту, і прикрасьте зверху вершками, полуницею та м'ятою.

Смачного!

