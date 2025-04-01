Будет таять во рту: сколько нужно варить печень – объяснение для каждого вида

Печень замечательный субпродукт, из которого можно сделать множество вкусных блюд. Один из вариантов ее приготовления - варка, но здесь важно знать несколько секретов.

Есть несколько видов печени, и для каждого есть свои правила приготовления. Что нужно знать, чтобы сварить идеальную печень – рассказывает 24 Канал.

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Как долго варить печень

Самая легкая в приготовлении куриная печень. Ее не нужно замачивать и удалять пленку, поэтому процесс будет максимально быстрым и легким. Промываем водой, заливаем – и готовим 25 минут от момента закипания воды. Та же история с печенью из индейки, но время приготовления увеличивается до 40 минут.

Из печени можно сделать много вкусных блюд / Фото Freepik

А вот с печенью из свинины и говядины ситуация несколько иная. Сначала их нужно замочить на час в воде и удалить пленку.

После этого их еще на 1 час нужно замочить в молоке. Таким образом удастся не только сделать печень нежной, но и урегулировать зарах, который может не всем нравиться. Варить ее также нужно от 40 минут до 1 часа, готовность можно проверять в этом временном промежутке.

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