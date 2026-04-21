Сколько на самом деле надо запекать мясо, чтобы сохранить сок: неожиданный ответ

Сочное запеченное мясо - это прекрасная возможность собрать всех за столом. Однако мало кто знает главный секрет его приготовления.

Приготовление мяса в духовке – это настоящее искусство, где результат зависит не столько от таймера, сколько от понимания специфики каждого вида мяса. Какие секреты помогут всегда получать идеальный результат – рассказывает портал Onet.

Читайте также Как всегда выбирать идеальную сельдь с икрой: продавцы об этом молчат

Сколько времени надо запекать мясо?

Главный секрет заключается в балансе между градусами и временем. Нежные отрубы готовятся быстро, однако их очень легко превратить в "подошву". Жесткие части, наоборот, требуют терпения, чтобы коллаген растворился и сделал мясо мягким.

Оптимальным считается режим 160 – 180 градусов, ведь при такой температуре волокна прогреваются равномерно, сохраняя влагу внутри. Что касается времени приготовления, то здесь все зависит от вида мяса.

Всегда идеальный результат / Фото "Вкусные рецепты"

Жирная свиная шея становится нежной за полтора часа, тогда как плотную лопатку стоит томить не менее двух часов, а постной корейке или ребрышкам достаточно от одного часа до 80 минут.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Говядина требует еще большего внимания к деталям, ведь нежную вырезку или ростбиф запекают всего 40 – 60 минут, тогда как жесткую грудинку или голень нужно готовить около двух часов на низких температурах, чтобы превратить волокна в сочное блюдо.

Курятина готовится значительно быстрее – от 20 минут для деликатного филе до полутора часов для целой тушки, тогда как массивная и сухая индейка требует значительно больше времени.

Баранина лучше всего раскроется при длительном запекании, где нога или ребра доходят до готовности за 1 – 2 часа, а жесткая лопатка требует до 3 часов медленного томления.

Как определить готовность мяса?

В этом случае полагаться только на часы не стоит. Основным показателем является цвет сока: при прокалывании самой толстой части он должен быть кристально прозрачным, подсказывает Akademia Smaku.

Также мясо должно легко поддаваться ножу. И еще важный секрет: после вынимания из духовки обязательно дайте мясу "отдохнуть" 15 минут. Это позволяет мясным сокам, которые сосредоточились в центре под действием жара, вернуться к краям, делая сочным каждый кусочек.

Что вкусного приготовить?