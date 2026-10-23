23 октября, 15:40
Как приготовить прозрачное и ароматное вино из позднего винограда: простой способ без лишних хлопот
Поздний осенний виноград (например, синий сорт "Изабелла", "Лидия" или другие винные гибриды) – лучшее сырье для благородного домашнего напитка. За долгие солнечные недели сентября и октября такие ягоды накапливают максимальную концентрацию природных сахаров и танинов, а первые прохладные ночи делают их аромат густым и насыщенным.
Главное правило натурального виноделия – сохранить дикие дрожжи, обитающие на кожице ягод, и точно соблюсти температурный режим брожения. Соблюдение простой технологии гарантирует чистый, глубокий вкус без горечи и излишней кислотности.
Как сделать вкусное домашнее вино?
- Время: 1 час
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 10 килограммов свежесобранного позднего винограда (спелого, немытого);
– 1,5 – 2,5 килограмма сахара;
– 1 – 1,5 литра чистой воды.
Приготовление:
- Виноград тщательно переберите в сухую погоду: сорвите ягоды с гроздей, выбросьте сухие, зеленые, гнилые или поврежденные плоды.
- Мыть виноград строго запрещено – тонкий белесый налет на кожице состоит из колоний природных диких дрожжей, которые и запускают правильный процесс брожения.
- Переложите ягоды в большую эмалированную кастрюлю или пищевой пластиковый таз.
- Тщательно раздавите виноград руками или деревянным пестиком так, чтобы не осталось ни одной целой ягоды. Металлические прессы или мясорубки использовать не стоит, чтобы не раздавить косточки – поврежденные зерна придают горечь и портят букет.
- Накройте емкость с мезгой (соком и кожицами) чистой марлей или хлопчатобумажным полотенцем для защиты от мошек.
- Поставьте емкость в темное теплое место с температурой от 20 до 25 градусов на 3 – 4 дня. Два-три раза в день обязательно перемешивайте смесь деревянной лопаткой, опуская на дно "шапку" из кожицы, которая всплывает под давлением углекислого газа, иначе сусло закиснет.
- Когда мезга начнет активно шипеть, посветлеет и появится выраженный винный аромат, отожмите сок.
- Отцедите массу на дуршлаг или процедите через марлю, тщательно выжимая влагу из кожиц руками.
- Перелейте чистый сок в стеклянную бутыль или банку, заполняя емкость максимум на три четверти объема (свободное место необходимо для пены и углекислого газа).
- Всыпьте первую порцию сахара – примерно треть от общей массы, тщательно размешайте деревянной ложкой до растворения и установите на горлышко гидрозатвор или медицинскую резиновую перчатку с крошечным проколом иглой на одном пальце.
- Оставьте бутыль в темном теплом помещении. Оставшийся сахар вносите равными частями на четвертый и восьмой день активного брожения: для этого слейте через трубочку немного сока, растворите в нем порцию сахара и влейте сироп обратно под гидрозатвор.
- Активное бурное брожение длится от 30 до 55 дней. Когда перчатка полностью сдуется (или гидрозатвор перестанет выпускать пузырьки), а на дне образуется плотный светлый осадок, аккуратно слейте молодое вино через тонкую силиконовую трубочку, не касаясь дна.
- Перелейте вино в чистые стеклянные бутылки до самого горлышка, плотно закупорьте пробками и перенесите в прохладный погреб или подвал с температурой 10 – 14 градусов для тихого доброжения и созревания на 2 – 3 месяца.
- Раз в несколько недель снимайте вино с нового осадка переливанием, пока оно не станет кристально прозрачным и мягким на вкус.