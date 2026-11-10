Аромат уюта на всю оселю: 3 простых рецепта домашнего хлеба без сложного замеса

С наступлением ноябрьских морозов и зимних холодов выпечка хлеба в домашних условиях приобретает особый смысл. Включенная духовка согревает кухню, а запах свежеиспеченного хлеба наполняет дом ощущением спокойствия и сытости.

Многие отказываются от выпечки хлеба из-за страха перед капризными заквасками и утомительного ручного замеса, однако существует проверенная классика на дрожжах и длительной холодной ферментации, которая гарантирует безупречный результат даже новичкам.

В холодное время года лучше всего получаются насыщенные, плотные буханки с характером: легкий хрустящий пшеничный хлеб без замеса, испеченный в раскаленной чугунке, сладковато-терпкий ржаной батон с кориандром и тмином, а также сытный картофельный хлеб, отварная основа которого делает мякиш невероятно сочным, упругим и долговечным, не давая ему черстветь.

Пшеничный хлеб без замеса в чугунном котле

Время : 1 час

: 1 час Порций: 1

Ингредиенты:

– 450 граммов пшеничной муки высшего сорта;

– 10 граммов поваренной соли;

– 1 грамм сухих быстродействующих дрожжей или 1/4 чайной ложки свежих;

– 350 миллилитров чистой воды комнатной температуры.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте просеянную пшеничную муку, соль и сухие дрожжи. Влейте 350 миллилитров воды и перемешайте массу обычной вилкой в течение 30 – 40 секунд только до тех пор, пока мука полностью не впитает влагу: тесто должно быть липким, комковатым и влажным. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре от 18 до 20 градусов на 12 – 16 часов. За это время произойдет медленная холодная ферментация: масса увеличится в объеме в 2 раза и покроется многочисленными пузырьками воздуха. Обильно присыпьте стол мукой, осторожно выложите липкое тесто силиконовой лопаткой, сложите его края конвертом к центру 4 раза, сформируйте округлую заготовку швом вниз и переложите на лист пергамента, прикрыв полотенцем на 30 минут для окончательной расстойки. Поставьте пустой чугунный казан или толстостенную гусячницу с крышкой в холодную духовку, включите разогрев до 230 градусов и прогревайте посуду не менее 30 минут. Осторожно снимите горячую крышку, с помощью пергамента перенесите тесто прямо в раскаленный казан, накройте крышкой и выпекайте при 230 градусах ровно 30 минут, создавая эффект каменной печи с паром. Затем снимите крышку, уменьшите температуру до 200 градусов и допекайте еще 15 – 20 минут до появления темно-золотистой звонкой корочки. Остудите буханку на металлической решетке не менее 1 часа перед нарезкой.

Особый аромат и атмосфера / Фото Pixabay

Пряный ржаной хлеб с тмином и кориандром

Время : 1 час

: 1 час Порций: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов ржаной муки грубого помола;

– 200 граммов пшеничной муки первого или высшего сорта;

– 350 миллилитров теплой воды температурой 36 – 38 градусов;

– 5 граммов сухих дрожжей;

– 1 столовая ложка темного меда или патоки;

– 10 граммов каменной соли;

– 2 столовые ложки нерафинированного масла; пряный букет:

– 1 чайная ложка цельных семян кориандра;

– 1 чайная ложка семян тмина.

Приготовление:

В теплой воде растворите мед и сухие дрожжи, оставьте на 10 минут до появления тонкой пенки. Семена тмина и кориандра слегка растолките в ступке, чтобы зерна раскрыли свой эфирный аромат. В широкую миску просейте ржаную и пшеничную муку, всыпьте каменную соль и большую часть растертых пряностей, оставив щепотку для посыпки корочки. Влейте дрожжевую воду, добавьте 2 столовые ложки растительного масла и замесите плотное, немного липкое тесто, вымешивая его смоченными в воде руками около 5 – 7 минут. Сформируйте из теста гладкий овальный батон, выложите его в смазанную каплей масла прямоугольную форму для хлеба длиной около 25 сантиметров, разровняйте влажные края лопаткой, накройте пленкой и оставьте в тепле без сквозняков на 1,5 часа до увеличения в 2 раза. Смажьте поднявшуюся верхушку хлеба теплой водой с помощью кулинарной кисточки, сделайте сверху 3 – 4 неглубоких косых надреза острым лезвием и посыпьте остатками цельного кориандра. Выпекайте в заранее прогретой до 200 градусов духовке в течение 45 минут. Готовый хлеб достаньте из формы, заверните в сухое льняное полотенце и оставьте созревать на 6 – 8 часов: ржаной мякиш обязательно нуждается во времени для окончательной стабилизации структуры.

Сытный картофельный хлеб на сливочном масле

Ингредиенты:

– 250 граммов очищенного отваренного картофеля;

– 200 миллилитров теплого картофельного отвара;

– 40 граммов мягкого сливочного масла 82% жирности;

– 500 граммов пшеничной муки;

– 7 граммов сухих дрожжей;

– 1 столовая ложка сахара;

– 8 граммов поваренной соли;

– 1 куриный желток для смазывания корочки.

Приготовление: