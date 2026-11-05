В разы лучше магазинного: как приготовить нежный и упругий яблочный зефир

Приготовление домашнего яблочного зефира на натуральном агар-агаре – это настоящая кондитерская магия, позволяющая получить десерт, который в разы превосходит любые фабричные аналоги.

Залогом успеха служит правильно сваренное густое пюре из кислых сортов яблок, богатых природным пектином, а также точное соблюдение температурного режима сахарного сиропа. Агар-агар застывает значительно быстрее, чем желатин, и начинает стабилизироваться уже при температуре около 40 градусов, поэтому масса после взбивания с горячим карамельным раствором мгновенно становится глянцевой, пышной и безупречно сохраняет рельеф от кондитерской насадки.

Как приготовить домашний зефир из яблок?

Время : 20 минут + застывание

: 20 минут + застывание Порций: 8

Ингредиенты:

– 260 граммов густого яблочного пюре;

– 60 граммов охлажденных яичных белков;

– 1 щепотка лимонной кислоты;

– 1 щепотка ванили;

– агаровый сироп:

– 500 граммов сахара;

– 150 миллилитров воды;

– 16 граммов агар-агара крепостью 900 – 1200;

посыпка для склеивания:

– 3 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.

Приготовление: