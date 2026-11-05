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5 ноября, 14:08
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В разы лучше магазинного: как приготовить нежный и упругий яблочный зефир

Лилия Имбировская-Сиваковская

Приготовление домашнего яблочного зефира на натуральном агар-агаре – это настоящая кондитерская магия, позволяющая получить десерт, который в разы превосходит любые фабричные аналоги.

Залогом успеха служит правильно сваренное густое пюре из кислых сортов яблок, богатых природным пектином, а также точное соблюдение температурного режима сахарного сиропа. Агар-агар застывает значительно быстрее, чем желатин, и начинает стабилизироваться уже при температуре около 40 градусов, поэтому масса после взбивания с горячим карамельным раствором мгновенно становится глянцевой, пышной и безупречно сохраняет рельеф от кондитерской насадки.

Как приготовить домашний зефир из яблок?

  • Время: 20 минут + застывание
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 260 граммов густого яблочного пюре; 
– 60 граммов охлажденных яичных белков; 
– 1 щепотка лимонной кислоты; 
– 1 щепотка ванили; 
– агаровый сироп: 
– 500 граммов сахара; 
– 150 миллилитров воды; 
– 16 граммов агар-агара крепостью 900 – 1200; 
посыпка для склеивания: 
– 3 столовые ложки сахарной пудры; 
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.

Приготовление:

  1. Яблоки очистите, потушите под крышкой с ложкой воды 10 минут, остудите и измельчите блендером в пюре.
  2. Взбейте 260 граммов пюре с лимонной кислотой, добавьте холодные белки, ваниль и доведите миксером до пышной белой пены.
  3. Сахар, агар-агар и воду доведите в сотейнике до 110 градусов или до состояния, когда сироп стекает тонкой нитью с лопатки.
  4. Тонкой струйкой влейте кипящий сироп в белковую пену и взбивайте на максимальной скорости 1 – 2 минуты до образования плотных устойчивых пиков.
  5. Быстро переложите массу в кондитерский мешок с насадкой "звездочка" и отсадите половинки на пергамент.
  6. Оставьте на 4 – 6 часов, после чего соедините их попарно и обваляйте в смеси сахарной пудры с крахмалом.