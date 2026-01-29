Домашний плавленый сыр Янтарь: от магазинного не отличить
- Плавленый сыр можно легко приготовить дома из самых простых ингредиентов.
- Качественный домашний сыр должен быть белого или кремового цвета, зернистой текстуры, без резкого кислого запаха.
Плавленый сырок – идеальная основа или намазка для перекуса. Не тратьтесь в магазине, вы легко сделаете его собственными руками.
Одна из главных прелестей плавленого сырка – универсальность его использования. Он пригодится везде, где нужно добавить немного нежности, а для быстрого перекуса лучшего варианта просто не найти, рассказывает Cookpad.
Читайте также Удаляем кости из рыбы для котлет за секунды: проверенный способ, который всегда работает
Как сделать домашний плавленый сыр?
- Время: 15 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов домашнего творога;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 яйцо;
– пол чайной ложки соды;
– соль, укроп, мускатный орех, зеленый лук, куркума, сушеный базилик – по вкусу.
Лучший перекус / Фото Freepik
Приготовление:
- Домашний сыр измельчите блендером или протрите через сито до гладкой массы без комочков.
- Добавьте яйцо, сливочное масло и соду, хорошо перемешайте. Посолите, всыпьте сушеный базилик и любимые специи.
- Переложите массу в сотейник и нагревайте на слабом огне, постоянно помешивая, пока она полностью не расплавится и не станет однородной.
- Как только появятся первые пузырьки – снимайте с плиты, не перегревайте.
- Вмешайте измельченный укроп и зеленый лук, разложите горячий сыр в подготовленные емкости и дайте остыть.
Как выбрать качественный домашний сыр?
Смотрите на цвет и текстуру. Свежий творог должен быть белого или приятного кремового цвета, но обязательно равномерного.
Если видите желтоватый оттенок, это может означать, что сыр залежался и начал подсыхать. По структуре он должен быть зернистым, слегка влажным, но не плавать в сыворотке, рассказывает Moje gotowanie.
Если сыр слишком однородный, как паста, то есть вероятность, что в него добавляли растительные жиры. Если вы слышите резкий кислый запах – сыр уже перестоял и уже начал бродить. Хотя полное отсутствие запаха или легкий дрожжевой аромат должны вас насторожить.
Какие рецепты стоит попробовать?
Эта закуска из 90-х покорит вас с первого укуса.
А "Киевский" салат по отзывам хозяек уже превзошел "Мимозу".