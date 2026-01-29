Домашний плавленый сыр Янтарь: от магазинного не отличить

Плавленый сырок – идеальная основа или намазка для перекуса. Не тратьтесь в магазине, вы легко сделаете его собственными руками.

Одна из главных прелестей плавленого сырка – универсальность его использования. Он пригодится везде, где нужно добавить немного нежности, а для быстрого перекуса лучшего варианта просто не найти, рассказывает Cookpad.

Как сделать домашний плавленый сыр?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов домашнего творога;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо;

– пол чайной ложки соды;

– соль, укроп, мускатный орех, зеленый лук, куркума, сушеный базилик – по вкусу.

Лучший перекус / Фото Freepik

Приготовление:

Домашний сыр измельчите блендером или протрите через сито до гладкой массы без комочков. Добавьте яйцо, сливочное масло и соду, хорошо перемешайте. Посолите, всыпьте сушеный базилик и любимые специи. Переложите массу в сотейник и нагревайте на слабом огне, постоянно помешивая, пока она полностью не расплавится и не станет однородной. Как только появятся первые пузырьки – снимайте с плиты, не перегревайте. Вмешайте измельченный укроп и зеленый лук, разложите горячий сыр в подготовленные емкости и дайте остыть.

Как выбрать качественный домашний сыр?

Смотрите на цвет и текстуру. Свежий творог должен быть белого или приятного кремового цвета, но обязательно равномерного.

Если видите желтоватый оттенок, это может означать, что сыр залежался и начал подсыхать. По структуре он должен быть зернистым, слегка влажным, но не плавать в сыворотке, рассказывает Moje gotowanie.

Если сыр слишком однородный, как паста, то есть вероятность, что в него добавляли растительные жиры. Если вы слышите резкий кислый запах – сыр уже перестоял и уже начал бродить. Хотя полное отсутствие запаха или легкий дрожжевой аромат должны вас насторожить.

