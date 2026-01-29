Не спешите брать в руки пинцет и скрупулезно выбирать кости из рыбы. Какие способы позволят сделать это проще и быстрее – рассказывает портал Onet.

Интересно Продавцы молчат, что сало можно проверить прикосновением: секрет, знать который надо всем

Как легко почистить рыбу от костей?

Самый легкий способ, который вы точно видели в кулинарных шоу – ручная чистка с использованием бланширования. Сделайте несколько неглубоких надрезов поперек филе, выложите его шкуркой вниз в дуршлаг или на решетку и быстро обдайте кипятком.

Погружать рыбу полностью не нужно – достаточно нескольких секунд, иначе она начнет готовиться. Такая "ванна" заставит мышцы и соединительные ткани сократиться, а вот косточки выступят наружу.

Теперь осталось взять пинцет и быстро их удалить. Окреп – это секунда дела, но как он облегчает жизнь!

Если же вам даже это лень делать, можно воспользоваться и другими методами. Например, почему бы дважды не прокрутить рыбу через мясорубку? Второй раз лучше прокручивать рыбу с хлебом и луком. Однородная консистенция и наверняка "исчезновение" косточек гарантированы.

Как еще можно избавиться от костей?

Если очень спешите, то можно сбрызнуть рыбу лимонным соком или уксусом. Кислота не растворит кости, но сделает их мягкими, поэтому рыба будет безопасной, подсказывает Moje gotowanie.

Впрочем, для такого результата нужно немало кислоты, а уксус или лимонный сок существенно влияют на вкус. Поэтому если времени мало – покупайте филе рыбы, в которой точно нет костей.

Что вкусного приготовить?